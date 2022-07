Ryanair wraca na lotnisko w Belfaście - tanie linie otwierają 12 tras, w tym do PL

Ryanair powraca na lotnisko w Belfaście. Tanie irlandzkie linie w marcu 2023 roku uruchomią 12 nowych tras i będą realizować ponad 115 lotów tygodniowo, w tym także do naszego kraju.

Belfast International Airport to główne międzynarodowe lotnisko obsługujące miasto, będące stolicą Irlandii Północnej. Port lotniczy oddalony jest około 21 kilometrów na północny zachód od centrum miasta. W 2018 roku na tym lotnisku obsłużono 6,2 mln pasażerów, a wiodącymi liniami jest easyJet, największa linia lotnicza w skali Irlandii Północnej. Ryanair już wcześniej operował w Belfaście i w sumie to będzie już jego drugie podejście w kwestii tego akurat portu lotniczego. Linie otworzyły tu bazę w 2016 roku, początkowo obsługując loty do dziewięciu różnych destynacji. Latem zeszłego roku Ryanair wycofał się z Belfastu z powodu obaw związanych z rosnącymi kosztami. Czy powrót zaplanowany na 2023 rok okaże się udany? Zobaczymy!

Z Belfastu znów polecimy liniami Ryanair

"W czasie, gdy inne linie lotnicze ograniczają swoje rozkłady i zmniejszają liczbę pracowników, z przyjemnością ogłaszamy otwarcie nowej bazy Ryanair w Belfaście z 12 ekscytującymi trasami" - komentował w oficjalnym komunikacie Jason McGuinness, dyrektor handlowy irlandzkich linii lotniczych. "Cieszymy się, że osiągnęliśmy długoterminowe porozumienie z kierownictwem Belfast International Airport , które będzie stanowić podstawę przyszłego rozwoju Ryanair".

Ryanair z Belfastu zacznie latać od marca 2023 roku. W nowym rozkładzie znajdą się zarówno trasy międzynarodowe, jak i krajowe. Nie zabraknie również połączeń do Polski - Ryanair połączy stolicę Irlandii Północnej z Krakowem i Gdańskiem. Oto jak będzie wyglądało pełne zestawienie:

Alicante: 3 razy w tygodniu od 29 marca

Beauvais: 2 razy w tygodniu; od 31 marca

Bergamo: 2 razy w tygodniu; od 30 marca

East Midlands: 4 razy w tygodniu; od 29 marca

Edynburg: raz dziennie; od 28 marca

Faro: 3 razy w tygodniu; od 28 marca

Gdańsk: raz w tygodniu; od 28 marca

Girona: 3 razy w tygodniu; od 29 marca

Kraków: 2 razy w tygodniu; od 28 marca

Malaga: 2 razy w tygodniu; od 30 marca

Manchester: dwa razy dziennie; od 28 marca

Stansted: dwa razy dziennie; od 28 marca

Irlandzki przewoźnik od 2023 uruchamia aż 12 tras

Jak zaznacza Dan Owens, dyrektor finansowy Belfast International Airport, dzięki obecności dwóch samolotów Ryanaira na lotnisko, stworzone zostanie 60 nowych miejsca pracy, a pośrednio powstanie około 750 wakatów. "To znacząca inwestycja, przynosząca nowe miejsca pracy. To pozytywna wiadomość dla naszych pasażerów i regionu" - zaznaczał Owens.



