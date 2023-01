Ryanair wraca na lotnisko Chopina w Warszawie po 4 latach nieobecności

Tanie linie lotnicze wracają na warszawskie Lotnisko Chopina na Okęciu. Po czterech latach przerwy Ryanair zacznie znów kursować. Na początku uruchomione zostanie pięć europejskich kierunków. Dokąd polecimy ze stolicy na pokładzie samolotów irlandzkiego przewoźnika?

Cztery lata temu władze Ryanaira podjęły decyzję o wycofaniu swoich operacji z Lotniska Chopina, Powodem były zbyt wysokie stawki opłat lotniskowych. Do tej pory tanie linie z Irlandii rozwijały swoją ofertę na innym ze stołecznych lotnisk, czyli w podwarszawskim Modlinie. Obecność Ryanaira w tamtym porcie lotniczym jest znacząca. Odpowiada za praktycznie z cały ruch lotniczy w Modlinie! Rocznie odprawia ponad trzy miliony pasażerów (3 106 041 w 2019, ostatnim roku przed pandemią), realizując w sumie 21 050 operacji lotniczych.







Największe tanie linie Europy wracają na lotnisko Chopina

Niestety, współpraca między obiema stronami stanęła pod znakiem zapytania. W zeszłym roku Ryanair ograniczył ilość połączeń realizowanych z Modlina. Co było powodem takiego ruchu? Punktem wyjściem sporu między władzami lotniska, a liniami lotniczymi jest przedłużenie umowy zawartej w 2013 roku. Zapewniała ona bardzo korzystne warunki dla Ryanaira, także dlatego, iż niemal przez dekadę nie była zmieniana. W praktyce oznaczało to, że irlandzki przewoźnik korzystał z bardzo preferencyjnych, mówiąc oględnie, stawek.

Jesienią zeszłego roku informowaliśmy, iż w tej kwestii trwają rozmowy, ale do wypracowania porozumienia było daleko. Michael O’Leary groził wówczas przeniesieniem swoich operacji na inne lotnisko. "Lotnisko w Modlinie straciło szansę na duży wzrost. Odrzuciło długoterminową umowę, która w ciągu ośmiu lat podwoiłaby ruch i dochody lotniska. W rezultacie Ryanair przenosi wzrost na inne, tańsze lotniska w Polsce i UE" - komentował we wrześniu 2022 szef tanich linii.

Gdzie Ryanair poleci z Okęcia?

Czyżby więc ekspansja na Okęciu była ruchem w tym kierunku? Warto również dodać, iż warszawskie Lotnisko Chopina jest bazą największego konkurenta Ryana, czyli węgierskich tanich linii Wizz Air. Czy będziemy mieli do czynienia z wielkim powrotem największych tanich linii w Europie na Okęcie? Ciężko powiedzieć w chwili obecnej. Wiadomo, że od wiosny tego roku, w perspektywie sezonu 2023/2024, uruchomionych zostanie pięć kierunków. Oto one:

Alicante (Hiszpania) - od 29 marca, 4 razy dziennie

Majorka (Hiszpania) - od 26 marca, 4 razy dziennie

Pafos (Cypr) - od 31 marca, 1 dziennie

Bruksela-Charleroi (Belgia) - od 27 marca, 3 razy dziennie

Wiedeń (Austria) - od 26 marca, 4 razy dziennie

Czy ten ruch oznacza opuszczenie Modlina przez Ryanair?

Jak będą kształtować się ceny biletów na poszczególnych trasach? Za lot do stolicy Austrii płacić będziemy 119 złotych w jedną stronę, a do Brukseli - 109 złotych. Bilet do Alicante kosztować będzie 145 złotych i 199 złotych, a na Majorkę — ponad 300 złotych. Najdrożej zapłacimy za podróż do Pafos na Cyprze. W takim przypadku rachunek przekroczy kwotę 400 złotych.

Warto w tym miejscu dodać, iż kierunki, które przewoźnik uruchomi w Warszawie, będą nadal realizowane z Modlina. Póki co nie zapowiedziano, że zostaną one zredukowane. „Nie zabieramy tych kierunków z Modlina, ale też nie dodajemy tam nowych kursów na tych trasach. Modlin na tym traci” - komentował Michał Kaczmarzyk, prezes Buzz, czyli polskiej spółki córki Ryanaira, cytowany przez specjalistyczny portal „Rynek Lotniczy”.

Jak będą kształtować się ceny biletów na poszczególnych trasach?

„Cieszymy się z powrotu do Warszawy Chopina i otwarcia pięciu nowych tras do ekscytujących słonecznych destynacji, jak Alicante, Majorka i Pafos oraz ulubionych miast, takich jak Bruksela i Wiedeń. Szkoda jednak, że musi się to odbywać kosztem Warszawy-Modlina i regionu. Z niezrozumiałych powodów, zarówno zarząd lotniska, jak i władze regionalne, ignorują Ryanaira oraz odmawiają zaangażowania się w rozwój Lotniska Warszawa-Modlin, niepotrzebnie ryzykując utratę miejsc pracy i połączeń w regionie. Jeśli zarząd lotniska w Modlinie oraz udziałowcy, w tym władze regionalne, nie podejmą działań, będą w przyszłości musieli wytłumaczyć mieszkańcom, dlaczego nie byli zainteresowani rozwojem lotniska i regionu. Tymczasem Ryanair będzie nadal rozwijał siatkę połączeń na tych lotniskach w Polsce i Europie, którym zależy na zwiększeniu ruchu i które są w stanie zagwarantować niskie koszty” – uzupełniał Kaczmarzyk.

Na zakończenie dodajmy, iż w sumie, w roku 2022 w Polsce Ryanair obsłużył 14 milionów pasażerów. W bazie na lotnisku w Krakowie trzyma osiem samolotów i realizuje podróże w 73 kierunkach. Drugim największym ryan`owym lotniskiem jest właśnie Modlin, gdzie zbazownych jest siedem maszyn, które latają w ponad 50 kierunkach.

