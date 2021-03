Ryanair wraca do latania z Belfastu. Tanie linie lotnicze ogłosiły bilety w promocyjnych cenach i nowe trasy na lato 2021

Od czerwca do października Ryanair uruchomi osiem nowych tras z lotniska w Belfaście, do którego wróci po 11 latach nieobecności. Irlandzkie tanie linie lotnicze będą latać z Belfast City Airport m.in. do Mediolanu, Barcelony czy na Ibizę.

Mieszkańcy Irlandii Północnej mogą planować już wakacje w ośmiu popularnych wakacyjnych destynacjach po tym, jak Ryanair ogłosił nowe trasy na wakacje 2021.

Ryanair wraca do latania z Belfastu

Po aż 11 latach nieobecności Ryanair wraca do latania z Belfastu i tworzy osiem nowych tras z Belfast City Airport do Malagi, Alicante, Barcelony, Mediolanu, Walencji, Faro, na Ibizę i Majorkę.

Dyrektor marketingu Ryanaira, Dara Brady powiedziała:

- Cieszymy się z powrotu do Belfast City Airport tego lata, ostatnio lataliśmy stąd w 2010 roku. Sukcesy, jakie odnosi rządowy program szczepień, dają klientom pewność, że podróże będą możliwe tego lata. Klienci z Irlandii Północnej mają teraz do wyboru 8 tras po niskich cenach do jednych z najbardziej popularnych wakacyjnych destynacji, do Hiszpanii, Portugalii i Włoch.

Bilety w promocyjnych cenach

- Dla uczczenia powstania tych nowych ośmiu tras z Belfast City, organizujemy wyprzedaż biletów dostępnych już w cenach od 14,99 funta na podróżowanie od czerwca do października 2021. Bilety w promocyjnych cenach można kupić do północy w sobotę, 6 marca – dodała Dara Brady.

Ryanair ma nadzieję na powrót do regularnego latania w te wakacje dzięki masowym szczepieniom w UK. Spodziewa się też dużego zainteresowania klientów nowymi trasami, co potwierdza także wzrost rezerwacji biletów, który odnotowały linie lotnicze po ogłoszeniu przez Borisa Johnsona czteroetapowego i „nieodwracalnego” wychodzenia z lockdownu.