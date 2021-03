Ryanair wprowadza zmiany w rezerwacji biletów na wakacje. Będą one korzystne dla podróżnych

Tanie linie lotnicze Ryanair poinformowały o zmianach w rezerwacji biletów na wakacje, a konkretnie opłat za zmianę rezerwacji. Dzięki nim klienci otrzymali większe zabezpieczenie.

Ryanair przygotowuje się do powrotu do pełnego harmonogramu lotów w te wakacje zgodnie z zapowiedzią Borisa Johnsona o całkowitym zniesieniu restrykcji pod koniec czerwca.

Zmiany w rezerwacji biletów w Ryanairze

Ryanair zaktualizował informacje dotyczące podróży w te wakacje i rezerwacji dokonywanych już teraz. Obecnie w irlandzkich liniach obowiązuje zerowa opłata za zmiany rezerwacji, co oznacza, że podróżni mogą dokonać dwóch zmian w rezerwacji za darmo, jeśli dotyczy to lotu przed 31 października 2021.

Co jednak istotne brak opłat dotyczy rezerwacji dokonanych przed 31 marca, jednak Ryanair właśnie poinformował, że datę tę przedłuża do 30 czerwca tego roku. Linie podkreślają, że zależy im na daniu swoim klientom większej „elastyczności” oraz „pewności” w czasie obowiązujących jeszcze restrykcji.

Pierwsze wakacje od ponad roku

Dyrektor marketingu, Dara Brady powiedział, że „dzięki przyspieszeniu programu szczepień grupy wysokiego ryzyka/osoby starsze zostaną zaszczepione do początku lata”. To z kolei według Ryanaira pozwoli na „poluzowanie restrykcji dotyczących podróży i zwiększenie zapotrzebowania na wyjazdy” do takich krajów, jak Grecja, Hiszpania, Włochy czy Portugalia.

- Dla wielu klientów będą to pierwsze wakacje od ponad roku, i aby zapewnić im największą elastyczność oraz zabezpieczenie, przedłużyliśmy termin rezerwacji bez opłat za zmiany. Klienci mogą teraz zarezerwować bilety na wakacje ze świadomością, że w razie, gdy będą musieli przesunąć lub zmienić datę podróży, mogą to zrobić z zerową opłatą do końca października 2021 – powiedział Brady.