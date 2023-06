Ryanair wprowadza zakaz na bezcłowy alkohol dla pasażerów lecących z UK do tych miast

Po serii „antyspołecznych zachowań” pasażerów Ryanair postanowił wprowadzić zakaz wnoszenia na pokład także bezcłowego alkoholu dla tych, którzy lecą z Wielkiej Brytanii na Ibizę, Malagę, Teneryfę Południową, do Alicante, Barcelony i Palmy.

Klienci taniej linii lotniczej dostali ostrzeżenie, aby pamiętali o obowiązującym zakazie, jeśli lecą tego lata do popularnych hiszpańskich kurortów. Jak donosi „Bristol Live” – Ryanair potwierdza, że zakaz obowiązuje dla podróżnych z UK, którzy lecą na Ibizę, do Alicante, Barcelony, Palmy, na Teneryfę Południową, czy Malagę.





Zakaz wnoszenia bezcłowego alkoholu na pokład

Ryanair wysłał do klientów posiadających rezerwacje do wyżej wymienionych destynacji e-maile, w których napisał: „Aby uczynić z wygody i bezpieczeństwa wszystkich pasażerów priorytet, Ryanair wprowadzi następujące ograniczenie dotyczące zbliżającego się lotu do Hiszpanii: Klienci nie będą mogli przewozić alkoholu na pokładzie, a cały bagaż podręczny zostanie przeszukany przy bramkach wejściowych. Wszelki alkohol zakupiony w sklepach na lotnisku lub w innych miejscach musi być starannie zapakowany w bagaż podręczny, który zostanie oznakowany przy bramce, a następnie bezpłatnie umieszczony w luku bagażowym, jeśli wykupiono pierwszeństwo wejścia na pokład lub ma się mały bagaż podręczny”.

Kary za alkohol w Ryanairze

Każdemu, kto zostanie przyłapany na ukrywaniu alkoholu i wniesieniu go na pokład, grozi usunięcie z samolotu bez zwrotu pieniędzy za bilet i odszkodowania. Podobne zasady zapewniające bezpieczną konsumpcję alkoholu obowiązują w wielu hiszpańskich kurortach. Każdy, kto dokona rezerwacji all-inclusive w miejscach takich jak Magaluf, El Arenal, Playa de Palma na Majorce i Sant Antoni na Ibizie, będzie może wypić tylko sześć drinków dziennie.

„Antyspołeczne zachowania”

Decyzja o zakazie wnoszenia bezcłowego alkoholu na pokład Ryanaira zapadła po tym, jak 15 osób zostało usuniętych z samolotu, który miał wylecieć z Manchesteru na Ibizę w kwietniu właśnie za „antyspołeczne zachowanie” pod wpływem alkoholu. Zdarzenie to wywołało aż 5-godzinne opóźnienie.

Irlandzkie linie lotnicze podały także, że każdy, kto wykazuje „oznaki antyspołecznego zachowania”, zostanie również objęty zakazem lotu na tych trasach.

