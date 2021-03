Ryanair wprowadza nowe trasy, także między Polską a Wielką Brytanią

Linie lotnicze Ryanair ogłosiły nowe trasy, wśród których znalazła się także jedna między Polską i Wielką Brytanią. Tani przewoźnik ma duże nadzieje związane z ponownym uruchomieniem pełnego harmonogramu lotów w te wakacje.

W związku z dużymi nadziejami i planami dotyczącymi uruchomienia branży turystycznej tego lata i zniesienia restrykcji w sprawie podróży, linie lotnicze w Europie zapowiadają wznowienie wielu zawieszonych do tej pory lotów, a także uruchamiają nowe trasy.

Nowe trasy Ryanaira

Ryanair w tym tygodniu ogłosił trzy nowe trasy międzynarodowe między Polską a Wielką Brytanią, Czechami i Norwegią. Zostaną one uruchomione 2 lipca. Od tej daty irlandzkie linie lotnicze będą kursować między Poznaniem i Birmingham dwa razy w tygodniu, a także między Katowicami i Oslo cztery razy w tygodniu oraz między Warszawą Modlinem a Pragą dwa razy w tygodniu.

Promocyjne ceny

Z okazji uruchomienia nowych tras Ryanair ogłosił także sprzedaż biletów w promocyjnej cenie od 113 zł na loty do października. Co jednak istotne – tanie bilety można kupić do 21 marca w niedzielę.

Ryanair zapewnił przy okazji klientów, że ze względu na niepewną sytuację związaną ze zniesieniem ograniczeń i dalszym rozwojem pandemii, klienci będą mogli skorzystać z możliwości zmiany daty podróży i mogą to zrobić bezpłatnie dwa razy do 31 października.