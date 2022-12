Ryanair uruchomi nowe trasy z Belfastu latem 2023 roku

Irlandzkie linie lotnicze wracają do Belfastu z 16 trasami i ponad 140 lotami tygodniowo. Ryanair daje jasno do zrozumienia, że nadal kładzie nacisk na rozwój na Wyspach i na kolejnych lotniskach zwiększa swoją obecność.

Po ogłoszeniu powrotu do Belfastu z 12 nowymi trasami na początku tego roku w lipcu, Ryanair jeszcze bardziej podkreśla swoją obecność uruchamiając cztery dodatkowe trasy na sezon wiosenny i letni. Linia lotnicza będzie obsługiwać loty na Węgry, do Walii i Hiszpanii w przyszłym roku.





Nowe loty z Belfastu

Cztery nowe trasy z Belfastu związane są z inwestycją taniego przewoźnika o wartości 200 mln EUR (213,33 mln USD) w rozszerzenie oferty z Irlandii Północnej. Planowano, że na międzynarodowym lotnisku w Belfaście będą bazować dwa samoloty Ryanaira, chociaż wkrótce dołączą kolejne dwa, aby obsłużyć rosnącą siatkę połączeń.

Połączenie między Irlandią Północną a Węgrami to bezpośredni lot Ryanair FR 9597, obecnie zaplanowany z częstotliwością dwa razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki. Loty rozpoczną się 27 marca, a ceny biletów zaczynają się od 36,99 GBP (44,58 USD).

Podobnie jak w przypadku trasy Belfast-Budapeszt, na nowej trasie z Belfastu do Cardiff samoloty Ryanaira będą kursować dwa razy w tygodniu w środy i soboty, począwszy od 29 marca.

Jak powiedział Dyrektor ds. Cyfryzacji i Marketingu Ryanair, Dara Brady:

- W związku ze zbliżającymi się Wielkanocą i latem 23 jesteśmy zachwyceni, że możemy zaoferować naszym walijskim klientom jeszcze większy wybór i wartość. Ta nowa trasa do Belfastu, będąca częścią naszego rozkładu na lato 2023, oferuje naszym walijskim klientom jeszcze większy wybór przy planowaniu długoterminowych podróży na wyczekiwane wakacje.

Jeśli chodzi o nowe połączenie między Belfastem a Hiszpanią, Ryanair będzie obsługiwał bezpośrednie loty w środy i soboty, począwszy od 29 marca. Ceny biletów lotniczych będą zaczynać się już od 31,99 GBP (38,56 USD).

I wreszcie, ostatnią dodaną trasą z Belfast International Airport będzie kolejne połączenie z Hiszpanią. W przeciwieństwie do pozostałych trzech nowych tras, loty między Belfastem a Walencją rozpoczną się dopiero 4 maja, a samoloty będą latać raz w tygodniu w każdy czwartek. Jak dotąd najniższa cena biletu na tę trasę to 31,99 GBP (38,56 USD).

Nowe miejsca pracy

Dodanie większej liczby samolotów, które będą stacjonować w Belfaście, doprowadzi do powstania kolejnych około 800 bezpośrednich i pośrednich wolnych miejsc pracy, jak podkreślił Dara Brady:

- Za każdym razem, gdy bazujemy samolot na lotnisku, oznacza to, że zaczyna i kończy tam swój pobyt. To tworzy bezpośrednie zatrudnienie dla personelu pokładowego i pilotów, to ponad 60 bezpośrednich miejsc pracy dla tych ról. Następnie mamy personel pomocniczy i obsługę naziemną, personel lotniska, a następnie są transfery i taksówki do sklepów i hoteli, efekt tworzenia lokalnych miejsc pracy.

Ekspansja na innych lotniskach

W 2023 roku Ryanair rozszerzy również swoją działalność z lotniska Liverpool John Lennon, dodając nowe trasy na Ibizę, do Madrytu i Shannon. Loty na Ibizę rozpoczną się 28 marca i będą odbywać się co tydzień, natomiast połączenie do Madrytu rozpocznie się następnego dnia z trzema odlotami w tygodniu.

Loty do Shannon rozpoczną się 26 marca i będą obsługiwane dwa razy w tygodniu, stając się czwartym kierunkiem Ryanaira obsługiwanym z Liverpoolu, obok Cork, Dublina i Knock, z maksymalnie 46 irlandzkimi wylotami tygodniowo w lecie 2023.

Loty z Bournemouth

Ryanair zwiększy także o 30 proc. liczbę lotów z lotniska w Bournemouth do 120 tygodniowo. Zwiększy również częstotliwość kursów na czterech trasach: do Alicante, Faro, Girony i Palmy.

Eddie Wilson, dyrektor generalny Ryanair DAC, przyleciał na lotnisko, aby ogłosić ekspansję tanich linii. Był pełen uznania dla Bournemouth, opisując lotnisko jako opłacalne, wydajne, dobrze usytuowane, z udokumentowanymi osiągnięciami i dobrym rynkiem.

Reakcja Steve'a Gilla, dyrektora zarządzającego lotniska w Bournemouth, po ogłoszeniu przez Ryanair największego w historii rozkładu lotów z Bournemouth na przyszłe lato była, jak się można spodziewać, entuzjastyczna:

- To fantastyczny prezent świąteczny dla nas i dla regionu. (…) Dobre lotniska potrzebują dobrego regionu, a dobre regiony potrzebują dobrego lotniska. Aby tak się stało, lotnisko potrzebuje dobrych partnerów, a właśnie takim jest Ryanair. Widzimy wzajemne możliwości we współpracy z europejską linią lotniczą numer jeden i jesteśmy absolutnie zachwyceni, widząc znaczny rozwój tego lotniska i tego regionu – powiedział.

Wilson zasugerował także, że w przyszłości może być więcej dobrych wiadomości:

- Uważamy, że jest tu dużo większy potencjał. W tym obszarze jest duże zapotrzebowanie i miejmy nadzieję, że będzie to początek kolejnych ogłoszeń w przyszłości.

Wraz z rozbudową tras, Ryanair będzie odpowiadał za około 70 proc. lotów pasażerskich na lotnisku. Tani przewoźnik będzie latał do Carcassonne i Wenecji dwa razy w tygodniu i cztery razy w tygodniu do Edynburga.

