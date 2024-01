Podróże i turystyka Ryanair uruchamia trzy nowe trasy z lotniska w Edynburgu

Lotnisko w Edynburgu ogłosiło dodanie trzech nowych tras na ten rok. Ryanair dołączył do swojego harmonogramu lotów ze Szkocji nowe destynacje w Afryce Północnej oraz we Francji.

Ryanair uruchomił nowe trasy z lotniska w Edynburgu do Agadir, w którym znajduje się podobno największy suk w Maroku, a także eleganckiego Biarritz i historycznego Bergerac we Francji.

Nowe trasy z Edynburga w Ryanair

Ryanair poinformował, że sprzedaż biletów lotniczych z Edynburga do Agadiru rozpocznie się 1 kwietnia. Mają być one w cenie 65 funtów. Loty będą odbywać się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i soboty. Natomiast trasy z Edynburga do Bergerac i Biarritz irlandzkie linie uruchomią 2 i 3 kwietnia. Ceny biletów wyniosą odpowiednio 22 i 26 funtów. Szkockie lotnisko podało, że loty do Biarritz będą wykonywane dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i czwartki). Z kolei loty do Bergerac będą odbywać się we wtorki i soboty.

Jonny Macneal, dyrektor ds. lotnictwa na Edinburgh Airport powiedział:

– Dodanie nowych kierunków oznacza, że oferujemy ludziom nowe miejsca do zwiedzania i to jest coś, o co zawsze dbamy. Tego lata nasi pasażerowie będą mogli zwiedzić Bergerac, spacerować po oszałamiającym mieście Biarritz lub wygrzewać się w słońcu w Agadirze. Trudno wybrać, które z nich odwiedzić, więc najlepiej wybrać się do wszystkich trzech!

Irlandzkie linie inwestują w Szkocji

Tani irlandzki przewoźnik w ciągu sześciu miesięcy do 30 września 2023 roku uruchomił cztery nowe trasy ze szkockiego lotniska, co sprawiło, że jego przychody znacznie wzrosły. Linia lotnicza poinformowała, że spodziewa się wzrostu zysków za cały rok nawet o 30 proc. po rekordowym lecie.

Ryanair nie ukrywa również, że wyższe ceny biletów pozwoliły mu zrównoważyć rosnące koszty paliwa. Przewoźnik wprowadził już dziewięć nowych tras krajowych. Z Edynburga do Belfastu, Bournemouth, Newquay i London Stansted. Irlandzkie linie chcą także utworzyć 10 000 nowych miejsc pracy dla „wysoko wyszkolonych specjalistów w dziedzinie lotnictwa”, w związku z rozbudową nowej floty samolotów w ciągu 10 najbliższych lat.