Ryanair uruchamia sześć nowych tras z londyńskich lotnisk po rekordowej liczbie rezerwacji

Ryanair ogłosił sześć nowych tras z londyńskich lotnisk w 2023 roku, do Asturii, Belfastu, Kornwalii, Edynburga, Klagenfurtu i Lipska. Tani przewoźnik podał tę informację wraz z wiadomością o rekordowej liczbie rezerwacji na wyjazdy wielkanocne i wakacyjne.

Jeszcze w ubiegłym miesiącu Ryanair ogłosił wakacyjny rozkład lotów na lato 2023 i zorganizował wyprzedaż biletów, która potrwa do 31 stycznia, na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca. W szerokiej ofercie lotów znalazły się bilety już za 13,99 funta między innymi do Barcelony, Paryża, Faro, Alicante, Maroka czy Gdańska.







Nowe trasy w Ryanairze

Ryanair zaoferuje w tym roku podróżnym aż 180 tras, w tym sześć nowych z londyńskich lotnisk, Stansted, Gatwick i Luton do Asturii, Belfastu, Kornwalii, Edynburga, Klagenfurtu i Lipska.

Michael O’Leary powiedział:

- Ryanair z przyjemnością oferuje mieszkańcom i gościom Londynu jeszcze większy wybór na lato 2023. Nasz rozkład lotów wzrósł o 10 procent w stosunku do zeszłego lata, obejmując 3000 lotów tygodniowo na 180 trasach, w tym sześć nowych słonecznych miejsc docelowych i zwiększoną częstotliwość na ponad 30 innych popularnych trasach, takich jak Berlin, Malaga, Majorka, Nantes i Palma.

Latem 2023 roku Ryanair będzie obsługiwał ponad 3000 lotów tygodniowo do i z lotnisk Stansted, Gatwick i Luton, przy 10-procentowym wzroście w porównaniu z latem 2022 roku, dając londyńskim klientom/gościom bezkonkurencyjny wybór w najniższych cenach przy rezerwacji na wakacje 2023.

Wzrost ten jest wspierany przez inwestycję Ryanaira w Londynie o wartości 5,7 miliarda dolarów, z 57 stacjonującymi samolotami, obsługującymi ponad 1600 bezpośrednich miejsc pracy dla załogi i inżynierów.

Rekordowa liczba rezerwacji w Ryanairze

O’Leary powiedział, że w zeszły weekend rezerwacje lotów w Ryanairze wzrosły o 2,03 miliona, co pobiło poprzedni rekordowy weekend przewoźnika, który wyniósł 1,6 miliona na początku 2019 roku, kiedy ceny były znacznie niższe.

- Tak, w naszej ofercie jest wiele tanich biletów, ale nie jest to związane z wyprzedażą biletów. Wydaje się, że jest bardzo duży popyt. Ludzie martwią się, że latem ceny wzrosną – i myślę, że tak będzie. Ludzie wcześnie wchodzą na stronę i rezerwują podróże wielkanocne i letnie – powiedział O’Leary.

Wzrost cen biletów lotniczych

Ryanair spodziewa się, że średnie ceny biletów wzrosną w tym roku o „wysokie jednocyfrowe” wartości procentowe w porównaniu z 2022 r. O'Leary skrytykował przy okazji Rishi Sunaka w sprawie rządowych stawek za podatek od pasażerów lotniczych [APD], które jego zdaniem powinny zostać jeszcze obniżone.

- Chociaż zmniejszenie o połowę APD na loty krajowe od kwietnia 2023 pozwoliło Ryanairowi dodać więcej tras krajowych do naszego rozkładu lotów w Wielkiej Brytanii na lato 2023 – w tym z Londynu Stansted do Belfastu, Kornwalii i Edynburga. Jeśli mamy nadal się rozwijać i przyspieszyć ożywienie ruchu i turystyki w Wielkiej Brytanii, premier Sunak powinien natychmiast zlikwidować APD dla wszystkich podróży i zapewnić zachętę dla linii lotniczych, takich jak Ryanair, do stymulowania wzrostu i ożywienia w Wielkiej Brytanii, w tym w Londynie – dodał O’Leary.

Wyprzedaż w Ryanairze

Wspomniana wyżej wyprzedaż na loty między 1 kwietnia a 30 czerwca wciąż trwa i zakończy się dopiero 31 stycznia. Jednak tani przewoźnik świętując rekordową liczbę rezerwacji i dodanie nowych tras, postanowił ogłosić kolejną wyprzedaż, która potrwa tylko do północy, 19 stycznia. Ceny biletów zaczynają się od 29,99 GBP na podróż między kwietniem a październikiem 2023 roku.

Nowe trasy w EasyJet

Nie tylko Ryanair wprowadza nowe trasy od tego roku i świętuje to wydarzenie. EasyJet wprowadza 11 nowych tras z dziewięciu lotnisk w Wielkiej Brytanii i obniża ceny 200 000 biletów na nowe trasy.

Wśród nowych destynacji w EasyJet znalazły się m.in. Ancona we Włoszech, Korsyka, czy Turcja. Z London Gatwick możemy polecieć do Ancony, z London Luton do Turcji, z Bristolu na Kretę, z Birmingham do Neapolu, z Manchesteru do Paryża, z Edynburga do Grecji, i nie tylko…

