Ryanair tnie ceny biletów do Hiszpanii i Portugalii. Spragnieni słońca zapłacą za loty z UK niecałe 10 funtów

Do Faro, Malagi czy Alicante można polecieć już za 9,74 funta.

Ryanair kusi mieszkańców Wysp tanimi biletami do Hiszpanii i Portugalii.

Irlandzkie tanie linie lotnicze postanowiły zachęcić mieszkańców Wysp do wybrania się późną jesienią do słonecznej Hiszpanii i Portugalii, ale nie tylko. Wypuściły pulę tanich biletów nawet za 9,74 funta do takich destynacji jak Faro, Malaga czy Alicante.

Korzystając z poluzowanych restrykcji dla podróżnych i tańszych testów Ryanair zachęca klientów do jesiennych i wczesnozimowych urlopów w słonecznych krajach. W promocji znalazły się bilety na loty do 31 grudnia 2021 roku.

Rynair tnie ceny biletów

W wyjątkowo przystępnych cenach - 9,74 funta możemy kupić bilety do Hiszpanii i Portugalii. Nieco droższe, bo za 20 funtów zarezerwujemy już loty na równie słoneczny Cypr, czy Wyspy Kanaryjskie.

W ofercie znajdziemy między innymi loty za 9,99 funta:

- ze Stansted do Malagi czy Gatwick

- z Birmingham do Faro, Malagi i Malty

- z Bournemouth na Gran Canaria

- z East Midlands na hiszpańską wyspę na Oceanie Atlantyckim – Fuerteventura

- z Edynburga na wyspę Lanzarote.

Zainteresowani tanimi lotami do słonecznych destynacji mają czas na dokonanie rezerwacji do 14 listopada – wtedy promocja się kończy. Warto także zaznaczyć, że w cenach biletów nie ma uwzględnionych dodatkowych opłat m.in. za bagaż podręczny.

Więcej o polityce bagażowej Ryanaira przeczytacie tutaj>>

Loty z UK do Hiszpanii i Portugalii

Obecnie podróżowanie z Wielkiej Brytanii do Hiszpanii i Portugalii nie jest utrudnione – oba kraje są w pełni otwarte dla osób zaszczepionych lub tych, które posiadają negatywny wynik testu na Covid-19 (zrobionego max. 72 godz. przed podróżą).

W czasie publikacji tego artykułu na brytyjskiej liście red nie znajdują się żadne kraje, co oznacza, że podróżni nie muszą po przyjeździe do UK odbywać kwarantanny w hotelach. Obowiązują jednak nadal pewne regulacje. Osoby w pełni zaszczepione muszą zrobić test PCR lub antygenowy drugiego dnia po powrocie na Wyspy. Z kolei osoby niezaszczepione muszą pokazać negatywny wynik testu przed podróżą, a także poddać się kwarantannie i zrobić testy dnia drugiego oraz ósmego po powrocie na Wyspy.