Ryanair stracił 234 miliony funtów w ciągu zaledwie 3 miesięcy

Ryanair nadal liczy straty - z powodu szalejącej na całym świecie pandemii koronawirusa i ograniczeń związanych z podróżowaniem tani przewoźnik lotniczy z Irlandii stracił 234 miliony funtów w ciągu zaledwie 3 miesięcy.

Największa niskobudżetowa linia lotnicza w Europie nadal notuje straty i to pomimo znacznego wzrostu ruchu pasażerskiego. Między kwietniem a czerwcem 2021 roku Ryanair odnotował straty sięgające 234 milionów funtów. To więcej o 158 milionów funtów w analogicznym okresie w roku 2020 i to pomimo tego, że ruch pasażerki wzrósł aż o 8.1 miliona (poprzednio wynosił zaledwie 500 tysięcy). Nie wygląda to zbyt dobrze dla firmy Michaela O'Leary`ego, ale spodziewa się on mocnego ożywienie w sezonie letnim. W te wakacje Ryanair liczy na znaczący wzrost rezerwacji sięgający od 90 nawet do 100 milionów. Dodajmy, że wcześniejsze prognozy mówiły o przedziale od 80 do 120 milionów.

Tanie linie lotnicze notuja poważne straty, liczone w setkach milionów funtów

O'Leary zadeklarował, że spodziewa się przewieźć około 10 milionów pasażerów w każdym z ostatnich pięciu miesięcy roku. Liczy na tłumiony wcześniej popyt ze strony osób prywatnych i firm przełoży się w listopadzie na przywrócenie ruchu pasażerskiego na poziomie około 90% w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku. Dodajmy w tym miejscu, że Ryanair do marca 2021 przewiózł w sumie 27,5 miliona pasażerów.

Irlandzkie linie zaprezentowały swoje najnowsze wyniki finansowe tuż po tym, jak ogłoszono uruchomienie 20 nowych tras z lotnisk w Manchesterze i Liverpoolu. Otwieranie nowych połączeń na obu lotniskach to część "recovery schedule" zaplanowanego na 2021 rok. W ofercie znajdą się loty do krajów znajdujących się na zielonej i bursztynowej liście - w tym do Grecji, Włoch, Chorwacji, Francji. Ilość lotów w skali tygodnia w wzrosnąć do 110 z Liverpoolu i 315 z Manchesteru.

Micheal O`Leary liczy jednak na dużą liczbę pasażerów w sezonie letnim

"Covid-19 nadal siał spustoszenie w naszej działalności w pierwszym kwartale" - komentował O`Leary. "Większość lotów wielkanocnych została odwołana, a wolniejsze niż oczekiwano złagodzenie ograniczeń podróży przez władze UE w maju i czerwcu również odbiło się na naszej sytuacji" - podsumowywał.