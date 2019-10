Ryanair sprzedaje bilety za mniej niż 10 funtów w październikowej wyprzedaży

Za loty do Barcelony, na Korfu czy do Kopenhagi zapłacimy 9,99 funta.

Irlandzkie linie lotnicze zorganizowały październikową wyprzedaż, w której można kupić bilety za mniej niż 10 funtów. Tysiące biletów w promocyjnych cenach obejmuje loty od listopada 2019 do maja 2020 roku.

Październikowa wyprzedaż biletów Ryanaira potrwa do północny 20 października, dlatego zainteresowani muszą się pospieszyć z decyzją. Obniżki są spore – na stronie tanich linii można znaleźć już przeloty za 9,99 funta.

W tej cenie jeszcze bez problemu kupimy bilety z London Stansted do Barcelony, na Korfu, Rodos, Faro, czy z London Luton do Kopenhagi, z Bristolu lub Ease Midlands do Mediolanu, z Manchesteru do Bruksel, a z Newcastle na Majorkę.

W przystępnej cenie 12,99 funta znajdziemy połączenia z London Stansted na Kretę, z Bristolu do Wenecji, czy z East Midlands do Warszawy.

Niestety obniżki nie uwzględniają opłat za bagaże, dlatego też rezerwując loty z dodatkową walizką musimy uwzględnić ewentualne dopłaty. Zgodnie z obecną polityką bagażową Ryanaira możemy zabrać na pokład bagaż podręczny o wymiarach nie większych niż 40cm x 20cm x 25 cm.

Jeśli Twój lot został odwołany lub opóźniony pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Prawo do odszkodowania za lot odwołany

Jeżeli Twój odwołany lot kwalifikuje się do odszkodowania, to wysokość rekompensaty będzie zależała od trzech czynników:

dystansu

czy lot odbywa się na terenie UE, czy wykracza częściowo lub całkowicie poza UE

czasu opóźnienia - jeżeli zgodzisz się na alternatywny lot.

W przypadku, gdy nie zgodzisz się na lot alternatywny, możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości:

250 euro - w przypadku lotów do 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów wewnątrz UE na odległość większą niż 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość 1,5-3,5 tys. km

600 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość powyżej 3,5 tys. km.

Gdy jednak zgodzisz się na lot alternatywny, a przewoźnik nie zaproponuje Ci klasy wyższej niż tak, którą wykupiłeś, to wysokość odszkodowania będzie zależna nie tylko od długości i umiejscowienia trasy, ale też od tego, o ile czasu później znajdziesz się na lotnisku docelowym - czytamy w poradniku AirHelp.