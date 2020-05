Ceny biletów Ryanaira spadną po wznowieniu lotów - spodziewa się szef tanich linii lotniczych, Michael O'Leary

Fot. Getty

Szef Ryanaira udzielił wywiadu dziennikowi „The Irish Times”. Michael O’Leary powiedział między innymi, że irlandzkie linie lotnicze spodziewają się spadku cen biletów w najbliższych miesiącach po wznowieniu lotów.

„Ceny spadną. Uważamy, że to całkiem jasne, że przez następne 12 miesięcy ceny będą znacznie niższe” - mówił Michael O’Leary dziennikarzom w wywiadzie dla „The Irish Times”. Irlandzki przewoźnik spodziewa się, że po wznowieniu lotów nastąpi stopniowy spadek cen biletów w całej branży lotniczej.

Słowa szefa Ryanaria pojawiły się po tym, jak wiele osób zaczęło obawiać się o wysokie ceny biletów i zaczęto prognozować dalszy wzrost kosztów lotniczych w nadchodzących miesiącach. Wyjaśniając swoje stanowisko, Michael O’Leary mówił: „Gdy wznowimy loty, to obniżymy ceny biletów do poziomu, za który jest konieczny, aby móc obsługiwać loty. Taki jest model biznesowy”.

„To bezsensowny pomysł, że utrzymamy wolne siedzenia środkowe, a ludzie będą musieli ponosić przez to wyższe opłaty - jeśli ludzie płaciliby wyższe ceny, mielibyśmy wyższe ceny przez ostatnie 20 lat” - mówił szef Ryanaira na łamach „The Irish Times”.

Pomimo kryzysu branży lotniczej, spowodowanego lockdownem, Michael O’Leary pozostaje optymistycznie nastawiony co do przyszłości: „Jestem przekonany, że do lata 2021 roku wrócimy do liczby pasażerów z 2019 roku, ale przy znacznie niższych cenach. Wciąż nie wiemy jednak, czy opłaty lotnicze powrócą do poziomu z 2019 roku do lata 2022 lub lata 2023”.

Tania linia lotnicza Ryanair ogłosiła, że od lipca wznowi 40 proc. swoich lotów. Według Michaela O’Leary, w ubiegłym tygodniu przewoźnik sprzedał już 250 000 biletów na loty z Irlandii i Wielkiej Brytanii do krajów Europy kontynentalnej.

