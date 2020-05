Ryanair przewiózł w kwietniu tylko 40,000 pasażerów, a w tym samym miesiącu w ubiegłym roku aż 13.5 mln. Jakie ma plany na wyjście z kryzysu?

W tym tygodniu linie lotnicze Ryanair poinformowały o drastycznym spadku liczby pasażerów z 13,5 mln w kwietniu ubiegłego roku do zaledwie 40 000 w kwietniu tego roku. Za kryzys ten zapłacą pracownicy linii – aż 3 000 z nich zostanie zwolnionych.

Sytuacja linii lotniczych jest w czasie obecnego kryzysu związanego z pandemią katastrofalna, prawie całe floty zostały uziemione, a rozkład lotów został ograniczony do minimum. Ryanair poinformował, że obecnych spadków nie odrobi do lata 2022 roku.

Będą drastyczne zwolnienia

W liście podpisanym przez CEO firmy, Eddie Wilsona podano plany na wyjście z kryzysu, w których znalazło się zwolnienie aż 3 000 pracowników irlandzkich linii, cięcia pensji oraz redukcja tras. W lecie i zimą 2020 roku ma latać mniej samolotów Ryanaira niż zazwyczaj, a sytuacja ta ma się powtórzyć także w lecie 2021 roku.

Zmiany dotyczące cięć i zwolnień mają zostać wprowadzone już od lipca. Ponadto irlandzkie linie zamierzają zamknąć kilka swoich baz w krajach Unii Europejskiej. Ryanair zaapelował także do państw UE, aby zmniejszyły podatki pasażerskie w tym opłaty na lotniskach.

Kiedy Ryanair zacznie regularnie latać?

Z kolei powrót do normalnego harmonogramu lotów zależy od tego, czy rządy państw europejskich zmniejszą restrykcje dotyczące podróży pod koniec czerwca lub na początku lipca. Z dotychczasowych informacji podanych przez szefa linii, Michaela O'Leary wynika, że irlandzkie linie lotnicze na pewno nie wrócą do normalnych kursów do 17 czerwca. Ryanair podał także, że do tej pory nie zamierza zwiększać liczby lotów na lipiec i sierpień powyżej 40 lub 50 proc. w tym okresie.