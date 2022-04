Ryanair przewiduje straty rzędu co najmniej 294 mln funtów mimo wzrostu liczby pasażerów

Irlandzkie tanie linie lotnicze poinformowały, że zanotują straty netto w wysokości od 294 mln funtów do 336 mln funtów. Ryanair podał, że liczba pasażerów „znacznie się poprawiła”, ale była o ponad jedną trzecią poniżej poziomu sprzed pandemii.

Ryanair kolejny rok z rzędu mówi o stratach finansowych, które ponosi w związku z pandemią. Tym razem przewiduje, że straty netto za cały rok do marca 2022 wyniosą od 294 mln funtów do 336 mln funtów.

Straty mimo wzrostu liczby pasażerów

Irlandzkie linie lotnicze w poprzednim roku finansowym (do marca 2021) odnotowały straty w wysokości 702 mln funtów ze względu na 81-procentowy spadek liczby klientów z powodu ograniczeń pandemicznych.

Grupa powiedziała akcjonariuszom w poniedziałek, że liczba pasażerów wzrosła do ponad 97 mln w ciągu roku do marca 2022, w porównaniu z 27,2 mln z roku do marca 2021. Jednak ograniczenia nadal obowiązujące w niektórych regionach, szczególnie na początku roku finansowego, oznaczają, że ruch ten utrzymuje się znacznie poniżej 149 mln klientów.

Ryanair, który opublikuje swoje pełne wyniki w przyszłym miesiącu, podał, że zmniejszył swój dług netto z 1,9 mld funtów do 1,25 mld funtów w ciągu ostatniego roku, gdyż nadal stabilizuje swoją działalność.

Rekordowy miesiąc w Ryanairze

W osobnej aktualizacji Ryanair poinformował, że w zeszłym miesiącu miał 11,2 mln pasażerów, co stanowi najsilniejszy miesiąc od października 2021. Informacja ta pojawia się po znacznym spadku w miesiącach zimowych, gdy rozprzestrzenianie się wariantu Omicron znacznie wpłynęło na ograniczenia w podróżowaniu.