Ryanair przegrał proces w sądzie - przewoźnik nie ma prawa pobierać opłaty za bagaż podręczny

Hiszpański sąd w Madrycie orzekł, że Ryanair nie miał prawa pobierać opłaty za bagaż podręczny, który miał być... zbyt ciężki. Tani przewoźnik z Irlandii został skazany na zwrot... 20 euro (z odsetkami)!

Wyrok, który zapadł w hiszpańskiej stolicy dotyczy jednej z pasażerek od której pobrano opłatę za rzekomo zbyt ciężki bagaż. Na lotnisku w Madrycie nakazano jej uiszczenie dodatkowej zapłaty za przekroczenie limitu wagowego bagażu podręcznego wynoszącego 10 kilogramów. Jak się jednak okazało waga bagażu mieściła się w tym zakresie.

Co więcej, jakakolwiek dodatkowa opłata za bagaż podręczny stoi w jawnej sprzeczności z lokalnymi regulacjami. Jest ona po prostu sprzeczna z hiszpańskimi przepisami o transporcie lotniczym! Sędzia prowadząca tę sprawę nakazała władzom przewoźnika usunięcie tej klauzuli z warunków umowy zawieranych z pasażerami przy zakupie biletów.

<< Zobacz, jak starać się o odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot >>

Władze Ryanaira broniły się podczas procesu zapisami prawa unijnego z 2008 roku dotyczącymi liberalizacji cen w ruchu lotniczym. Bezpodstawnie! Jak czytamy w depeszy PAP`u sędzia wskazała na werdykt Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 2014, w którym znalazło się stwierdzenie uznające bagaż podręczny "za nieodłączny" ekwipunek pasażera, za który nie należy pobierać dodatkowych opłat.

Jak to wszystko się skończyło? Sąd nakazał firmie Ryanair zwrot 20 euro, z odsetkami, które zostały pobrane od kobiety na lotnisku w Madrycie. Jednocześnie oddalono wniosek poszkodowanej, która domagała się od linii lotniczych rekompensaty 10 euro za straty moralne. Uznano, że nie została ona w żaden sposób poszkodowana przez taniego przewoźnika z Irlandii.

Co na to Ryanair? W oficjalnie wydanym oświadczeniu po procesie napisano, że orzeczenie sądu "nie zaszkodzi polityce firmy dotyczącej ustalania rozmiaru bagażu". Nie wiadomo jednak czy firma nie odwoła się od wyroku i czy zaskarży go do TSUE.

Jeśli Twój lot został odwołany lub opóźniony pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o odszkodowanie!

Prawo do odszkodowania za lot odwołany

Jeżeli Twój odwołany lot kwalifikuje się do odszkodowania, to wysokość rekompensaty będzie zależała od trzech czynników:

dystansu

czy lot odbywa się na terenie UE, czy wykracza częściowo lub całkowicie poza UE

czasu opóźnienia - jeżeli zgodzisz się na alternatywny lot.

W przypadku, gdy nie zgodzisz się na lot alternatywny, możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości:

250 euro - w przypadku lotów do 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów wewnątrz UE na odległość większą niż 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość 1,5-3,5 tys. km

600 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość powyżej 3,5 tys. km.

Gdy jednak zgodzisz się na lot alternatywny, a przewoźnik nie zaproponuje Ci klasy wyższej niż tak, którą wykupiłeś, to wysokość odszkodowania będzie zależna nie tylko od długości i umiejscowienia trasy, ale też od tego, o ile czasu później znajdziesz się na lotnisku docelowym - czytamy w poradniku.