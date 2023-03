Ryanair podwyższa ceny biletów na lato 2023. Będą droższe niż wcześniej zapowiadał

Według niego jest to jednak "rozsądna perspektywa".

Ceny lotów w Ryanairze latem wzrosną nawet o 15 procent, ostrzegł właśnie szef irlandzkich linii lotniczych, Michael O'Leary i stwierdził, że jest to „rozsądna perspektywa”. Niestety podwyżka ta będzie wyższa niż wcześniej zapowiadał.

Szef Ryanaira tłumaczy, że podwyżki cen biletów na lato 2023 będą wynikały z dużego zapotrzebowania ze strony podróżnych i tego, że w „Europie w tym roku nie zwiększono przepustowości”.







Podwyżki w Ryanairze na wakacje

O’Leary uważa ponowną „podwyżkę cen biletów lotniczych o 10-15 procent” w lecie za „rozsądną perspektywę”. W ten sposób średni koszt lotu Ryanairem, który wynosi obecnie 34 funty, wzrośnie do 39 funtów, gdy tylko zostanie zastosowana 15-procentowa podwyżka. Nie jest to pierwsze windowanie cen biletów w Ryanairze. W 2022 roku między październikiem i grudniem bilety były o 14 proc. droższe niż średnie ceny za loty w 2019 roku.

Zapowiadana teraz na lato 2023 podwyżka 10- lub 15-procentowa jest wyższa niż ta, którą sugerował O’Leary na początku 2023 roku. W czasie styczniowej konferencji prasowej powiedział, że spodziewa się, iż ceny biletów wzrosną w tym roku o „wysokie wartości jednocyfrowe” w porównaniu z cenami z 2022 roku.

Ostrzeżenie przed problemami w podróżowaniu w te wakacje

Korzystając po raz kolejny z okazji Michael O’Leary ostrzegł pasażerów, aby przygotowali się na kolejne pełne chaosu lato na lotniskach. Opisując problemy spowodowane wzrostem popytu na loty, szef Ryanaira powiedział:

- Zbliżanie się do poziomów ruchu sprzed pandemii nie będzie łatwe. Przywrócenie blisko 90 procent ruchu z 2019 roku latem 2022 roku spowodowało ogromne trudności.

Przypomnijmy jednak, że mimo trudności dla podróżnych na zatłoczonych lotniskach, Ryanair odnotował zyski w wysokości 2 milionów funtów dziennie w ciągu ostatnich trzech miesięcy 2022 roku i zwiększył liczbę tras z Londynu do sześciu nowych wakacyjnych miejsc. Zwiększono również częstotliwość lotów na popularnych trasach w 2023 roku.

W związku z tym, że po pandemii ruch lotniczy bardzo się wzmógł, Ryanair postanowił zwiększyć swoją obecność na wielu brytyjskich lotniskach, aby sprawniej odpowiedzieć na wzrost popytu. W ubiegłym roku CEO Ryanaira oszacował, że ceny lotów linii lotniczej wzrosną o 10 euro (9 funtów) w ciągu najbliższych pięciu lat.

Wzrost podatku pasażera – Air Passenger Duty

Wpływ na wzrost cen biletów ma także inny czynnik, mianowicie od kwietnia wejdzie w życie wzrost tzw. podatku pasażera, czyli Air Passenger Duty, w przypadku lotów międzynarodowych w Wielkiej Brytanii. Ten fakt także przyczyni się do tego, że pasażerowie zapłacą za swoją podróż więcej.

Wzrost Air Passenger Duty nastąpi zgodnie z decyzją Jeremy’ego Hunta, o której poinformował w swoim wiosennym budżecie. Podwyżka ta odzwierciedli stopę inflacji mierzoną wskaźnikiem cen detalicznych (RPI). Obecnie podatek APD wynosi około 13 funtów za osobę lecącą do 2000 mil w klasie ekonomicznej do takich popularnych wakacyjnych destynacji w Europie jak Hiszpania, Portugalia czy Francja, a od kwietnia wzrośnie do 15 funtów.

Przykładowo opłata ADP w ramach podróży do Stanów Zjednoczonych, Turcji, Egiptu czy na Cypr wzrośnie od kwietnia do 97 funtów za miejsca w klasie ekonomicznej. Z kolei osoby podróżujące lotami długodystansowymi z Wielkiej Brytanii, na przykład do Nowej Zelandii i Australii zapłacą o 102 funty więcej.

Czym jest Air Passenger Duty?

Każdy podróżny, który wylatuje z brytyjskiego lotniska, musi zapłacić wyższą kwotę związaną z podatkiem pasażera (Air Passenger Duty – APD), która jest włączona do kosztów biletu. Regulacja ta została wprowadzona w 1994 roku. Przy czym wysokość tego podatku zależna jest od klasy, którą lecimy, a także odległości, którą musimy pokonać samolotem.

W przypadku odległości kategorie są dwie. Pierwsza dotyczy lotów z Wielkiej Brytanii do kraju, którego stolica znajduje się mniej niż 2000 mil od Londynu, a druga gdy odległość ta wynosi więcej niż 2000 mil. Ponadto w ramach każdej z tych kategorii istnieją jeszcze różne stawki, które zależą od wielkości miejsca zajmowanego przez nas w samolocie oraz tego, ilu pasażerów zmieści się w samolocie.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

44-letni pasażer zmarł w trakcie lotu do Szkocji. Załoga desperacko starała się go uratować

32-letnia kobieta „próbowała pocałować, a później uszczypnęła w pośladek stewarda Ryanaira”

Ile kosztuje przeżycie w Wielkiej Brytanii? Minimum 120 funtów na tydzień dla singla, 200 – dla dwóch osób

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!