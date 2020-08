Ryanair ostrzega przed falą zwolnień zimą z powodu drastycznego spadku sprzedaży biletów

Michael O'Leary wzywa Irlandię, by poszła śladem UK i zniosła rygorystyczne zasady kwarantanny, by odblokować branżę lotniczą.

Fot. Getty

Szef Ryanaira Michael O'Leary ostrzegł, że tania linia lotnicza rozważa zwolnienia zimą z powodu znaczącego spadku liczby rezerwacji. Sprzedaż biletów miała spaść aż o 50%.

W rozmowie z RTE Drivetime, dyrektor generalny Ryanaira, Michael O’Leary ostrzegł przed falą zwolnień, do której może dojść już zimą tego roku wśród personelu zatrudnionego w Irlandii. Powodem rozważanych zwolnień ma być drastyczny spadek liczby rezerwacji w ostatnim czasie.

Ryanair ostrzega przez zwolnieniami

Szef irlandzkiego przewoźnika powiedział, że sprzedaż biletów w Irlandii zmniejszyła się „z pewnością o 50%” i że stało się tak w wyniku „złego zarządzania sytuacją” przez National Public Health Emergency Team, czyli przez organ irlandzkiego ministerstwa zdrowia, zajmujący się zagrożeniem epidemicznym w Republice Irlandii. Zdaniem szefa Ryanaira, złe zarządzanie kryzysem epidemicznym w Irlandii może przyczynić się do fali zwolnień jeszcze w tym roku.

Polacy „uwięzieni” na Zielonej Wyspie w wakacje

Przypomnijmy, że od lipca 2020 w Irlandii nadal trwa trzecia faza lockdownu, która w ostatnich dniach została przedłużona do 13 września i obowiązują wciąż rygorystyczne zasady kwarantanny dla przyjezdnych z większości kraju UE - między innymi z Polski, ale też z krajów, które stosunkowo dobrze radzą sobie z epidemią, np. z Niemiec. Dla naszych rodaków mieszkających w Irlandii w praktyce oznacza to, że przez całe wakacje pozostają „uwięzieni” na Wyspie, nie mogąc normalnie wyjechać za granicę, np. na urlop do rodziny do Polski, z powodu przymusowej 14-dniowej kwarantanny - gdyż kwarantanna formalnie wyklucza możliwość powrotu do pracy po powrocie z wakacji.

Jaki formularz lokalizacyjny trzeba wypełnić podróżując do Polski, a jaki podróżując do UK? - ZOBACZ:

Michael O’Leary wzywa do złagodzenia kwarantanny w Irlandii

W związku z przedłużaniem przez Irlandię rygorystycznych zasad dotyczących kwarantanny dla osób podróżujących z większości krajów Europy, szef Ryanaira wezwał władze Republiki do złagodzenia reguł: „Dlaczego Irlandia przestrzega wyjątkowych, zamkniętych dla biznesu, zasad kwarantanny od 1 lipca, kiedy prawie wszystkie inne kraje UE, takie jak Włochy, Niemcy, Wielka Brytania są otwarte dla biznesu, zezwalają na podróże powietrzne wewnątrz UE i mają teraz mniej przypadków Covid niż Irlandia? NPHET źle się tym zajął” - mówił Michael O’Leary w RTE Drivetime.

Kilka dni temu m.in. z powodu powrotu kwarantanny w UK dla przyjezdnych z niektórych europejskich krajów i związanego z tym spadku sprzedaży biletów lotniczych, Ryanair ogłosił odwołanie około 20% lotów zaplanowanych na wrzesień i październik 2020.

Podróż samochodem z UK do Polski (i z powrotem) - o czym pamiętać? - ZOBACZ WIDEO: