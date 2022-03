Ryanair oskarżony o "żerowanie" na uchodźcach - linie miały podnieść ceny biletów nawet 10-krotnie

Michael O’Leary, odnosząc się do tych oskarżeń, powiedział, że są one "całkowicie fałszywe"

Ryanair został oskarżony o sztuczne zawyżanie cen biletów na loty z Polski do Irlandii ze względu na duży popyt ze strony ukraińskich uchodźców. Władze taniego przewoźnika odrzucają te "całkowicie fałszywe" twierdzenia. Interwencje w tej sprawie zapowiedział irlandzkimi minister transportu, Eamon Ryan.

Czy tanie linie lotnicze "żerują" na ofiarach trwającej wojny podnosząc ceny lotów z Polski do Irlandii? Ukraiński ambasador w Irlandii, Larysa Gerasko, na zeszłotygodniowym posiedzeniu komisji parlamentarnej wysnuła takie twierdzenie. Jej zdaniem nie ma żadnych wątpliwości co do tego, iż ceny biletów lotniczych Ryanair z krajów sąsiadujących z Ukrainą znacznie wzrosły. Powodem jest znaczący wzrost popytu na loty do Dublina choćby z Polski, szczególnie z Warszawy. Jego powodem jest zniesienie przez irlandzki rząd ograniczeń wizowych dla Ukraińców. Dodajmy, iż według analiz przytaczanych przez portal Onet mamy do czynienia nawet z dziesięciokrotnym wzrostem cen biletów! Zwykle, za lotniczą podróż z lotniska Warszawa-Modlin do Dublina płaciło się od około 100 do 130 złotych. 6 marca cena takiego biletu sięgnęła 1286 zł, a 10 marca - 1242 złotych.

Obecnie, dostępność połączeń Ryanaira z Warszawy do Dublina jest mocno ograniczona i ciężko jest "trafić" bilet na tej trasie, niemniej ceny biletów spadły. Na 26 marca ich ceny wahają się od 66 do 274 zł, jak podawał polski portal.

Ukraińska ambasador w Irlandii skrytykowała politykę Ryanara

Dyrektor generalny tanich linii, Michael O’Leary, odnosząc się do oskarżeń w tym względzie powiedział, że są one "całkowicie fałszywe". Z kolei minister transportu Irlandii znalazł się pod dużą polityczną presją, aby odnieść się do tych zarzutów i zająć się tą sprawą. Jeszcze w tym tygodniu Eamon Ryan ma spotkać się z ambasador Ukrainy. Zapowiedział, że najpierw chce porozmawiać z Larysą Gerasko, a później podjąć ten temat z przedstawicielem Ryanaira.

"Pozostajemy w stałym kontakcie z Ryanairem. Podczas poprzedniego kryzysu związanego z pandemią Covid-19 wielokrotnie pomogli nam oni w wyciąganiu ludzi z trudnych miejsc na różne sposoby" - komentował na falach RTE radio minister Ryan w dniu wczorajszym. Jednocześnie członek irlandzkiego rządu odmówił odpowiedzi na pytanie o to, czy Ryanair powinien organizować dl uchodźców niekomercyjne przeloty w charakterze pomocy humanitarnej.

Tanie przewoźnik miał podnosić ceny lotów, który uchodźcy dostawai się na "Zieloną Wyspę"

Według oficjalnych danych Irlandia miała przyjąć 10 000 uchodźców z Ukrainy od momenty rozpoczęcia rosyjskiej inwazji 24 lutego 2022 roku.