Ryanair ogłosił nowe loty na grudzień. Organizuje także wyprzedaż biletów, ale trzeba się spieszyć

Mimo kryzysu związanego z pandemią, przez który w branży lotniczej zapanował chaos, Ryanair postanowił wprowadzić nowe loty na grudzień. Ponadto zorganizował także wyprzedaż biletów, jednak z ich zakupem trzeba się pospieszyć.

Irlandzkie linie lotnicze w odpowiedzi na „duże zapotrzebowanie” uruchamiają od czwartku, 17 grudnia nowe loty, aby umożliwić „rodzinom i przyjaciołom wspólne spędzanie świąt”. Ale to nie wszystko...

Nowe loty w Ryanairze na grudzień

Zgodnie z informacją podaną przez Ryanaira, od 17 grudnia wprowadzone zostaną nowe loty z Wielkiej Brytanii do Hiszpanii, Grecji, Rumunii, na Wyspy Kanaryjskie i na Węgry. Z lotniska London Stansted wystartują samoloty do Aten, Budapesztu, Bukaresztu, Malagi i na Sevillę. Z kolei z Manchesteru odbędą się loty na wyspy Fuerteventurę i Lanzarote.

Wyprzedaż biletów w Ryanairze

Oprócz nowych lotów na grudzień, Ryanair organizuje także wyprzedaż biletów, których ceny zaczynają się od 19,99 funtów na loty między 17 grudnia i 9 stycznia.

Jak powiedział Jason McGuinness z Ryanaira:

- Z przyjemnością informujemy o dodatkowych 24 lotach na grudzień i styczeń, idealnie w czasie, aby każdy mógł polecieć do domu i spędzić święta z rodziną i przyjaciółmi. Aby to uczcić, ogłaszamy wyprzedaż biletów od 19,99 funtów na podróż między 17 grudnia i 9 stycznia, które można rezerwować do północy 19 listopada”.