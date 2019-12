Ryanair ogłosił dużą noworoczną wyprzedaż na styczeń 2020 roku. Do Krakowa czy Malagi polecicie już za 16,99 funta

Ryanair, który niedawno już po raz czwarty z rzędu zdobył miano najgorszej linii lotniczej w rankingu, ogłosił właśnie noworoczną wyprzedaż biletów. Z Liverpoolu, Manchesteru, Londynu, Birmingham, czy Leeds będziemy mogli kupić bilet do innych miast europejskich już za 10 funtów.

Irlandzkie linie lotnicze postanowiły ogłosić dużą noworoczną wyprzedaż biletów na styczeń 2020 roku. Ceny są wyjątkowo zachęcające, a najtańsze loty możemy kupić już za 9,99 funta z takich lotnisk jak Liverpool, Manchester, Birmingham, Londyn czy Leeds.

Za lot z brytyjskich lotnisk do uwielbianej przez turystów Barcelony zapłacimy w promocji noworocznej już 14,99 funta. Do Malagi o dwa funty więcej, a do Maroka 26,99 funta, co nadal jest bardzo korzystną opcją.

W zależności od tego, czy zależy nam na locie w weekend, czy w dzień powszedni, musimy się liczyć z różnicami w wysokości cen biletów (w dni powszednie ceny są bardziej korzystne).

Jedne z najlepszych ofert w promocji dotyczą m.in. Bordeaux (polecimy tam już za 9,99 funta), Pragi (18,99 funta), Krakowa (16,99 funta), Malagi (16,99 funta), Porto (14,99 funta), czy Madrytu (18,99 funta).

Jeśli zależy Wam na styczniowym urlopie z korzystnymi kosztami podróży, powinniście się pospieszyć, gdyż – jak zwykle – takie promocje trwają krótko, a bilety wyprzedają się wyjątkowo szybko ze względu na ilość osób zainteresowanych.

Jeśli Twój lot został odwołany lub opóźniony pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Prawo do odszkodowania za lot odwołany

Jeżeli Twój odwołany lot kwalifikuje się do odszkodowania, to wysokość rekompensaty będzie zależała od trzech czynników:

dystansu

czy lot odbywa się na terenie UE, czy wykracza częściowo lub całkowicie poza UE

czasu opóźnienia - jeżeli zgodzisz się na alternatywny lot.

W przypadku, gdy nie zgodzisz się na lot alternatywny, możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości:

250 euro - w przypadku lotów do 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów wewnątrz UE na odległość większą niż 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość 1,5-3,5 tys. km

600 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość powyżej 3,5 tys. km.

Gdy jednak zgodzisz się na lot alternatywny, a przewoźnik nie zaproponuje Ci klasy wyższej niż tak, którą wykupiłeś, to wysokość odszkodowania będzie zależna nie tylko od długości i umiejscowienia trasy, ale też od tego, o ile czasu później znajdziesz się na lotnisku docelowym - czytamy w poradniku AirHelp.