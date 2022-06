Ryanair ogłasza zimowy rozkład lotów razem z wyprzedażą biletów. Dodaje też 13 nowych tras

Aby uczcić to wydarzenie, linie ogłosiły także wyprzedaż biletów.

Ryanair dodaje 13 nowych tras do zimowego rozkładu lotów, który właśnie opublikował.

Ryanair opublikował swój rozkład lotów na zimę 2022/23, w którym znajdzie się 13 nowych tras w tym do Barcelony i Turynu. Tani przewoźnik będzie obsługiwał łącznie 449 tras do i z Wielkiej Brytanii tej zimy w ramach swojego największego w historii programu podróży zimowych. W związku z tą informacją ogłoszono także wyprzedaż biletów, która obowiązuje do jutra.

Irlandzkie linie lotnicze dają jasny sygnał, że po pandemii chcą nadrobić zaległości i rozszerzają swój harmonogram lotów zimowych do największego w historii. Mieszkańcy Wysp będą mieć w ten sposób więcej lotniczych alternatyw niż do tej pory. Ponadto Ryanair wraz ze wzrostem zapotrzebowania na podróże zatrudni także więcej pracowników, którzy mają zagwarantować lepszą obsługę pasażerów, a także zwiększy swoją flotę o nowe samoloty, które mają spalać o 16 proc. mniej paliwa i emitować 40 proc. mniej hałasu.

Zimowy rozkład lotów w Ryanairze 2022/23

Ryanair zamierza tej zimy latać między 36 krajami, w których ma 90 baz i między którymi ma wyznaczonych 2500 tras. Do oraz z samej Wielkiej Brytanii obsłuży łącznie 449 tras, z których 13 będzie nowych.

Jak powiedział dyrektor handlowy Ryanaira, Jason McGuinness o zimowym harmonogramie lotów:

- Ten harmonogram oferuje duży wybór. Popyt szybko rośnie, więc klienci powinni wcześniej rezerwować zimowe wyjazdy w sezonie 2022/23, aby mieć gwarancję najniższych możliwych cen.

Wyprzedaż biletów w Ryanairze

W ramach uczczenia publikacji zimowego harmonogramu, Ryanair uruchomił wyprzedaż biletów w cenach rozpoczynających się od 19,99 funta na podróże od października 2022 do marca 2023. Promocja obowiązuje do czwartku – 9 czerwca.

Jason McGuinness dodał:

- Bilety w tych fantastycznie niskich cenach będą rozchwytywane.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!