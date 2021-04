Ryanair oferuje 50% zniżki na obowiązkowe testy PCR na koronawirusa dla podróżujących do UK

Grafiki: Ryanair

Testy PCR wykrywające obecność koronawirusa wykonywane po przylocie do UK liniami Ryanair będą tańsze. Tani przewoźnik lotniczy z Irlandii oferuje zniżkę, która może sięgnąć nawet do 60 funtów.

Ryanair nawiązał współpracę z firmą farmaceutyczną Randox, dzięki czemu pasażerowie tej właśnie linii będą mogli kupić zestaw testów PCR na koronawirusa w obniżonej cenie. Jak czytamy na łamach brytyjskich mediów zniżka Ryanaira dla pasażerów będzie dostępna zarówno w przypadku testów wykonywanych przed odlotem, jak i zestawu testów robionych na drugi i ósmy dzień po przylocie do Anglii. Obniżka ma sięgnąć dokładnie 50% i obniżać cenę z 120 do 60 funtów.

Po więcej szczegółów dotyczących tej akcji odsyłamy na oficjalną stronę Ryanaira, ale w tym miejscu możemy napisać, że promocja jest dostępna tylko i wyłącznie dla klientów z Wielkiej Brytanii. Dwa, różne promocyjne kody umożliwiają obniżenie ceny testu przed wylotem (pre-departure) oraz po przylocie, w 2. i 8. dniu kwarantanny.

Przypomnijmy, zgodnie z rządowym planem za nieco ponad dwa tygodnie w Anglii w ramach dalszego luzowania restrykcji zniesiony zostanie zakaz niekoniecznych podróży zagranicznych. Nowe zasady podróżowania będę regulowane w ramach systemu tzw. "sygnalizacji świetlnej".

Będzie on grupował kraje kolorami ("green", "amber" i "red"), określając, kto nie będzie musiał poddać się kwarantannie po przyjeździe do Anglii zza granicy oraz kogo obejmie kwarantanna domowa, a kogo kwarantanna hotelowa. O przyporządkowaniu danego kraju do danego koloru będzie decydowała jego sytuacja epidemiologiczna, a szczegóły w tej kwestii poznamy wkrótce.

Na czym polega akcja? Jak można z niej skorzystać?

Brytyjskie władze w ramach nowego systemu nie odchodzą jednak od skrupulatnego testowania przyjezdnych pod kątem obecności koronawirusa. Wszyscy chcący dostać się do Anglii będą zobowiązani do wykonania co najmniej dwóch testów. Minister transportu Grant Shapps zapewnił, że rząd będzie współpracował z branżą turystyczną oraz z prywatnymi dostawcami testów, aby obniżyć koszty po stronie podróżnych.

