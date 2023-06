Ryanair odwołał 400 lotów z powodu strajków francuskich kontrolerów ruchu lotniczego

We wtorek doszło do masowego odwołania lotów w Ryanairze – średnio jeden na osiem lotów odwołano w wyniku strajków we Francji. Michael O’Leary jest zbulwersowany brakiem reakcji ze strony UE i zaapelował o podjęcie „natychmiastowych działań”.

Ryanair obwinia strajki podejmowane przez francuskich kontrolerów ruchu lotniczego za odwołanie 400 swoich lotów w tym roku. W sam wtorek w tym tygodniu jeden na osiem lotów irlandzkich linii został odwołany.





Odwołane loty w Ryanairze

We wtorek tysiące podróżnych dowiedziało się o tym, że ich lot został odwołany, a ich plany wyjazdowe legły w gruzach. Wielu wściekłych wczasowiczów opisywało na portalach społecznościowych, że utknęło na lotniskach, a część z nich była zmuszona znaleźć sobie nocleg w ostatniej chwili.

Emocjonalnie zareagował również Michael O’Leary, który skrytykował odwołanie przelotów przez francuską przestrzeń powietrzną i oskarżył tamtejsze władze o „nadanie priorytetu” lotom krajowym.

Francuski urząd lotnictwa cywilnego zwrócił się do linii lotniczych z prośbą o odwołanie jednej trzeciej liczby lotów z Paryża-Orly, a strajki kontrolerów ruchu lotniczego wymusiły odwołanie setek lotów – gdyż personel wymagany do kierowania samolotami przez francuską przestrzeń powietrzną strajkował.

Naciski Ryanaira na Komisję Europejską

Irlandzkie linie lotnicze chcą, aby Komisja Europejska zmusiła Francję do ochrony przelotów przez jej przestrzeń powietrzną w czasie tego typu strajków. Ryanair złożył w ubiegłym tygodniu petycję podpisaną przez ponad 1,1 miliona „bardzo zmęczonych klientów” linii.

W wiadomości wideo opublikowanej na Twitterze Michael O’Leary powiedział: „Dzisiaj znowu musieliśmy odwołać około 400 z 3200 zaplanowanych lotów. Wszystkie zostały odwołane z powodu francuskich strajków ATC. Zdecydowana większość z nich to loty przelotowe, a nie loty do Francji. Szanujemy prawo francuskiego związku ATC do strajku, ale jeśli strajkują, to odwołane powinny być francuskie loty krajowe lub loty lokalne we Francji”.

