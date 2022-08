Ryanair obwinia kontrolerów ruchu lotniczego za opóźnienia lotów. Tym problemem ma być dotknięty co piąty samolot przewoźnika

Fot. Getty

CEO Ryanair DAC Eddie Wilson obwinił właśnie kontrolerów ruchu lotniczego o powszechne opóźnienia lotów. Aż jeden na pięć samolotów ma być dotknięty tym właśnie problemem.

Głównym czynnikiem, który ma wpływ na wszystkie rynki, niezależnie od tego, czy masz wystarczającą liczbę pracowników, czy jesteś linią lotniczą, która nie ma wystarczającej liczby pracowników, jest kontrola ruchu lotniczego [ATC – Air Traffic Control]. To jest winowajca. Zrobiliśmy lepsze plany, mamy odpowiednią liczbę ludzi, a tego lata i tak mamy opóźnienia z powodu kontroli ruchu lotniczego. W tej chwili dotkniętych opóźnieniami jest 20 procent plus naszych samolotów. To bardzo utrudnia życie. A na końcu tunelu nie widać światła dla ATC – powiedział w najnowszym wywiadzie rozżalony Wilson.

Które trasy są najbardziej dotknięte opóźnieniami?

Z informacji podanych przez Eddiego Wilsona wynika, że szczególnie dużo problemów występuje z organizacją kontroli ruchu lotniczego w Niemczech i Francji. Dotknięte tymi problemami są prawie wszystkie samoloty Ryanaira lecące z Wielkiej Brytanii do Portugalii, Hiszpanii i Włoch, które pokonują francuską przestrzeń powietrzną, a także samoloty zmierzające do Chorwacji, Grecji i Turcji które z kolei przecinają Niemcy. - Niemcy i Francuzi muszą zatrudnić więcej ludzi, abyśmy wszyscy mogli ruszyć w drogę tego lata. To 'rondo na niebie', które muszą przemierzyć wszyscy lecący z Irlandii i Wielkiej Brytanii do Hiszpanii, Portugalii i Włoch”. Tego lata z powodu braków w kontroli ruchu lotniczego, jest o 20 proc. więcej opóźnień i to przy 15 proc. mniej lotów. Nawet zorganizowane linie lotnicze, takie jak Ryanair, w których wszyscy są w samolocie, wszyscy ze swoimi bagażami – niepotrzebnie czekają na pasach startowych, aby uzyskać pozwolenie na odlot – dodał CEO Ryanair DAC.

