Ryanair obsłużył rekordową liczbę pasażerów w sierpniu. Takich tłumów jeszcze nie było

Po pandemii Ryanair przeżywa prawdziwe oblężenie. Już poprzednie miesiące przyniosły przewoźnikowi zyski, ale sierpień okazała się absolutnie rekordowy pod względem liczby obsłużonych pasażerów.

Tegoroczny sierpień był dla Ryanaira już czwartym z rzędu miesiącem, w którym irlandzki przewoźnik obsłużył rekordową liczbę pasażerów. Według agencji Reuters, pod względem liczby przewiezionych podróżnych, Ryanair coraz bardziej umacnia swoją pozycję lidera w Europie.

Rekordowe wyniki Ryanaira po pandemii

Gdy pandemia zaczęła wygasać w pierwszej połowie 2022, wiele linii lotniczych borykało się z niedoborami personelu, co związało się m.in. z masowo odwoływanymi i opóźnionymi lotami. Problem ten prawie nie dotknął jednak Ryanaira, któremu udało się przejść przez chaos ostatnich miesięcy obronną ręką - nie licząc protestów pracowniczych w krajach takich, jak Hiszpania, Portugalia, Włochy, Francja czy Belgia.

Podczas gdy wielu przewoźników notowało w ostatnim czasie kolejne straty, związane z postpandemicznymi komplikacjami, Ryanair z miesiąca na miesiąc przewoził coraz to więcej pasażerów. W sierpniu irlandzki tani przewoźnik przebił kolejny swój rekord, obsługując niemal 17 milionów (dokładnie 16,9 mln) pasażerów w ciągu jednego miesiąca.

Nie jest to jedynie rekord tegoroczny, ale w ogóle najlepszy wynik w historii irlandzkich linii lotniczych, bowiem w szczytowym momencie przed pandemią, czyli w sierpniu 2019 roku, Ryanair obsłużył 14,9 mln pasażerów. Dodatkowo, średni udział pustych miejsc podczas jednego lotu w sierpniu 2022 wyniósł 4 proc. - i jest to podobny wynik już drugi miesiąc z rzędu. Dla porównania, w sierpniu 2019 było to 3 proc.

Jak na tle Ryanaira wypadają inne linie lotnicze? Według danych europejskiej agencji kontroli ruchu lotniczego Eurocontrol, przytaczanych przez agencję Reuters, w ubiegłym tygodniu Ryanair obsługiwał dziennie średnio 3000 lotów. Jest to ilość prawie dwa razy większa w przypadku największego rywala irlandzkiego przewoźnika, czyli linii easyJet.

