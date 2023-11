Podróże i turystyka Ryanair musiał odwołać loty przez kolejny strajk kontrolerów ruchu lotniczego we Francji

Po raz kolejny Ryanair musiał odwołać loty w związku ze strajkiem kontrolerów ruchu lotniczego we Francji. Irlandzkie linie lotnicze wezwały Unię Europejską do podjęcia „pilnych działań w celu ochrony przelotów i swobody poruszania się obywateli UE podczas strajków”.

Wyjaśniając w oświadczeniu konieczność odwołania lotów, Ryanair stwierdził, że skutki strajków kontrolerów stały się „niesprawiedliwe”. Powodem jest brak nadrzędnych przepisów dotyczących zapewnienia minimalnych usług w Europie.

Ryanair zmuszony do odwołania lotów

W poniedziałek rano Ryanair musiał odwołać około 86 swoich lotów, a ponad 100 innych miało opóźnienia. Jak podał tani przewoźnik – 65 dni strajków kontrolerów ruchu lotniczego we Francji w 2023 roku przełożyło si ę na 13-krotny wzrost dni akcji protestacyjnych w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W tym roku w związku ze strajkami linie lotnicze odniosły poważne straty. Nie mówiąc już o podróżnych, którzy ucierpieli najbardziej w związku z odwołanymi lotami. W poniedziałek na samym lotnisku Stansted irlandzki przewoźnik uziemił co najmniej 10 lotów do i z Francji. Dodatkowo odwołał loty do Manchesteru i Belfastu.

Przeczytaj też:

Jak upolować tanie bilety lotnicze? Black Friday w Ryanairze, easyJet, Wizz Air, British Airways i Tui Black Friday

Chaos na Heathrow

Nie tylko irlandzki przewoźnik musiał odwołać loty. British Airways w poniedziałek rano wstrzymało ponad 20 lotów z Heathrow do Francji, Szwajcarii i Hiszpanii. Iberia także odwołała lot w obie strony z Madrytu do Londynu.

Z kolei easyJet musiał odwołać co najmniej 10 lotów między brytyjskimi lotniskami a Paryżem, w tym połączenia z Luton, Bristolu i Manchesteru.

Przeczytaj też:

Rachunki za energię pójdą (znów!) w górę po nowym roku, jak wynika z analiz Breaking News

Natomiast w niedzielę na lotnisku Heathrow doszło do chaosu, gdy odwołano 60 lotów. Powodem były silne wiatry i „nieobecność personelu” w wieży kontroli ruchu lotniczego. Zakłócenia na Heathrow trwały do wczesnych godzin porannych w poniedziałek, kiedy to przewoźnicy musieli się zmierzyć z kolejnym problemem, jakim był strajk we Francji.

Jeden z lotów British Airways z Heathrow do Lizbony został dodatkowo opóźniony po tym, jak w samolot uderzyła ciężarówka cateringowa. Personel inżynieryjny i strażacy byli na miejscu na pokładzie samolotu w momencie wypadku. Ostatecznie samolot wystartował z prawie trzygodzinnym opóźnieniem. W stolicy Portugalii wylądował bezpiecznie tuż przed godziną 1.00.