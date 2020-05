Ryanair ostrzega, że oczekiwanie na zwrot pieniędzy za odwołane loty może zająć nawet kilka miesięcy. Ile dokładnie?

Tanie linie lotnicze planują zdecydowaną redukcję zatrudnienia i cięcia wynagrodzeń, by przetrwać kryzys.

Fot. Getty

Szef Ryanaira, Michael O'Leary, powiedział w BBC, że proces zwrotu pieniędzy za loty odwołane z powodu epidemii może potrwać nawet sześć miesięcy. Linia lotnicza ma trudności z przetworzeniem zaległości w wysokości 25 milionów.

Rozmawiając z BBC, szef Ryanaira powiedział, że czas oczekiwania na zwrot za bilet na lot odwołany z powodu obecnego kryzysu zdrowotnego, może wynieść nawet pół roku. Michael O'Leary zaznaczył jednak, że zwroty zostaną zrealizowane: „Jeśli chcesz otrzymać zwrot pieniędzy, to otrzymasz zwrot pieniędzy”. Ryanair proponuje też swoim klientom opcję "bez pieniędzy", polegającą na tym, że zamiast zwrotu należności, otrzymamy voucher o równowartości utraconego biletu. Vouchery można będzie wykorzystać po wznowieniu lotów.

Ryanair zapowiada redukcję zatrudnień i cięcia wynagrodzeń

Powodem tak długiego czasu oczekiwania ma być redukcja zatrudnien, planowana przez jednego z najbardziej popularnych przewoźników w Europie. Jak informuje BBC, Ryanair ma zamiar zwolnić około 3000 pracowników, czyli 15 proc. całego swojego personelu. Redukcja zatrudnienia ma pomóc tanim liniom w poradzeniu sobie z trudnościami, spowodowanymi trwającą epidemią.

Ponadto, Ryanair zapowiedział, że może również obniżyć wynagrodzenie pozostałym pracownikom - nawet o 20 proc. Michael O'Leary powiedział BBC, że planowane cięcia to „minimum, którego potrzebujemy, aby przetrwać kolejne 12 miesięcy”. Szef Ryanaira dodał także, że jeśli szczepionka nie zostanie opracowana do tego czasu, to „być może będziemy musieli ogłosić kolejne i głębsze cięcia w przyszłości”.

BBC podaje, że plan restrukturyzacji tanich linii może objąć między innymi zamknięcie niektórych biur regionalnych przewoźnika w Wielkiej Brytani - jednak nie wiadomo, których dokładnie. Ryanair ma nadzieję ogłosić szczegóły dotyczące redukcji zatrudnienia i cięć wynagrodzeń do 1 lipca.

Długi okres oczekiwania na zwrot pieniędzy za odwołony lot

Prawo brytyjskie i regulacje unijne wyraźnie stanowią, że linie lotnicze muszą w całości zwrócić pieniądze swoim klientom w ciągu 14 dni, jeśli ich podróż zostanie odwołana. Nie ma tu żadnych wyjątków, nie ma tu żadnej taryfy ulgowej - jeśli Ryanair lub jakakolwiek inna linia lotnicza zwleka z rekompensatą po prostu łamie prawo.

Wiadomo jednak, że aktualna sytuacja finansowa przewoźnika jest coraz gorsza. W chwili obecnej Ryanair korzysta z pomocy irlandzkiego rządu w ramach Irish Temporary Wage Subsidy Scheme, programu podobnego do tego, który obowiązuje w UK. Tanie linie tną wynagrodzenia niektórym pracownikom, a część wypłat dla pilotów i personelu pokładowego jest pokrywana przez rząd.