Ryanair „kasuje kasę za wszystko, zawsze i wszędzie”? Polacy podzieleni ws. jakości usług irlandzkiego przewoźnika

Czy Polacy są zadowoleni z jakości usług Ryanaira? Albo czy są zadowoleni ze stosunku ceny do oferowanych usług w zakresie transportu lotniczego? Jak pokazała najnowsza, gorliwa dyskusja na jednej z grup na Facebooku, Polacy są raczej w tej kwestii bardzo podzieleni.

Część internautów zgadza się z tym, że może i jakość latania z Ryanairem nie jest najlepsza, ale za to ceny za loty są na tyle niskie, że rekompensują one wszelkie niedogodności. „Linie jak linie, bilet jest tani to i standard odpowiednio do ceny. Można wybrać inne linie gdzie w podstawowej taryfie jest zawarte więcej opcji” - czytamy w jednym z komentarzy. A w innym komentarzu internautka dodaje: „Tanie bilety to i standard taki sobie. Ale bilet za 10 f do Barcelony fajnie kupić, przy czym innymi liniami niewiele lepszymi, ten sam bilet to koszt 112”.

Niektórzy uczestnicy dyskusji zwrócili ponadto uwagę na fakt, że połączenia alternatywne dla połączeń oferowanych przez Ryanaira są nie tylko znacznie droższe, ale wcale nie bardziej wygodne. Jeden z internautów zaznaczył: „Można też latać KLM z przesiadką w Holandii.. nie dość, że droższe, to jeszcze przesiadka, ale wiem, że ci, co sobie cenią luksus (gdzie dla mnie taka przesiadka to nie luksus, ale ludzie są różni... ). Noo także wybór jest”.

Spora część Polaków jest jednak oburzona poziomem usług Ryanaira i rosnącymi cenami za przewóz (zwłaszcza bagażu). „Rayan przesadza ostatnio. Kiedyś tak nie było!” - twierdzi jedna z oburzonych internautek. A wtóruje jej kolejna: „Dla mnie ma być białe albo czarne a nie jakieś myślenie oczu !Bilet koszty np £9,99 ale potem ( jak zaczęli kasować za wszystko czego kiedyś nie było) bagaz.ktory kiedyś był darmowy, siedzenie które kiedyś było darmowe a które np musisz wykupić bo latasz z mężem i niemowlakami - w tym przypadku lepiej siedzieć razem a shit r- kupa specjalnie rozdzieli siedzenia by ZMUSIĆ do kupienia siedzeń. I po takim zakupie bilet już kosztuje £40 a.nie £9,99”.

A wy co sądzicie o usługach Ryanair? Lubicie latać samolotami irlandzkiego przewoźnika?