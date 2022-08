Ryanair dodaje milion dodatkowych miejsc do zimowego rozkładu lotów w Wielkiej Brytanii

Ryanair dodaje dodatkowy milion miejsc w ramach swojego zimowego rozkładu lotów w UK. Tani przewoźnik zdecydował się na taki ruch w obliczu gigantycznych cięć dokonanych przez British Airways.

Przypomnijmy, w dniu wczorajszym informowaliśmy o radykalnym ograniczeniu liczby połączeń w rozkładzie lotów BA na nadchodzący sezon. Brytyjskie linie w związku z przeciągającym się chaosem na lotniskach oraz mniejszym niż oczekiwano popytem na podróże podjęły decyzję o anulowaniu tysięcy lotów. Usunięto w ten sposób ponad 10 000 lotów krótkodystansowych obejmujących lotniska Heathrow, Gatwick i London City Airport planowanych na jesień-zimę 2022/23. Więcej na ten temat pisaliśmy w osobny artykule: "Masowego odwoływania lotów w UK ciąg dalszy. British Airways wycofuje tysiące połączeń na sezon jesienno-zimowy". Tymczasem Ryanair zdecydował się na ruch odwrotny rozszerzając swoją ofertę połączeń w tym okresie!

Ryanair zapowiada dalszą ekspansję na jesień-zimę 2022-23

Największa linia lotnicza działające w Europie pod względem liczby przewiezonych osób spodziewa się przewieźć 166,5 miliona pasażerów w ciągu roku do końca marca. To o około milion więcej w porównaniu z poprzednim celem wynoszącym mnie, niż 165 milionów. Te dodatkowe miejsca w samolotach Ryanaira zostały dodane do połączeń realizowanych do i z 20 brytyjskich lotnisk.

"Podczas gdy BA anuluje 8 procent swojego zimowego rozkładu z powodu niedoborów personelu i ograniczeń przepustowości na „beznadziejnym Heathrow”, Ryanair zwiększa przepustowość największego w historii zimowego rozkładu lotów w Wielkiej Brytanii" - komentował Michael O’Leary, szef tych linii. "Robimy to, aby brytyjskie rodziny mogły rezerwować swoje bilety na tani city break i zimowy wypad na urlop bez ryzyka, że ich lot zostanie odwołany".

Inne linie tną połączenia, a tani przewoźnik zwiększa ilość lotów

Linie lotnicze i lotniska w całej Europie nadal mają problemy z przepustowością po "powrocie" do normalnego trybu funkcjonowania po pandemii. Nadal występują trudności z personelem, wciąż pojawiają się problemy z odprawami i bagażem. Ryanair w tym okresie radzi sobie całkiem nieźle. Wykorzystuje trudną sytuację swojej konkurencji, dodając dodatkowe loty, zwłaszcza w UK. Irlandzki przewoźnik może pochwalić się, że przewiózł najwyższą w historii liczbę pasażerów w miesiącu, i to zarówno w czerwcu, jak i lipcu.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!