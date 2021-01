Ruszyły badania kliniczne szczepionki na COVID-19 wśród najmłodszych. Biorą w nich udział dzieci z Rzeszowa

Fot. Getty

Rozpoczęły się testy skuteczności szczepionek przeciwko COVID-19 wśród nastolatków powyżej 11. roku życia. Do udziału w badaniach przystąpiły rodziny z Rzeszowa.

Początkowo producenci tacy jak Pfizer i Moderna skupili się na badaniach klinicznych szczepionek wśród populacji najbardziej narażonych na ciężki przebieg COVID-19 (głównie wśród seniorów i osób borykających się z innymi chorobami, w tym z cukrzycą czy chorobami autoimmunologicznymi). Teraz jednak, gdy szczepienie dorosłych ruszyło na dobre, producenci szczepionek rozpoczęli także testy wśród młodszych członków populacji, a dokładniej mówiąc wśród nastolatków. W Stanach Zjednoczonych pierwsze badania kliniczne dzieci w wieku 12-15 lat koncerny Pfizer i Moderna uruchomiły jeszcze z końcem grudnia, natomiast teraz testy rozpoczęły się również w innych rejonach świata, w celu sprawdzenia skuteczności i bezpieczeństwa szczepionki w populacjach pacjentów różniących się od siebie genetycznie.

Testy szczepionki na COVID-19 w Polsce

W Polsce do badań klinicznych szczepionki na COVID-19 przystąpili lekarze, genetycy i rodziny z Rzeszowa. Z nieoficjalnych informacji wynika, że z rekrutacją uczestników nie było żadnych problemów, natomiast nie wiadomo na razie, jaką otrzymują oni szczepionkę. - Badania kliniczne tzw. trzeciej fazy odbywają się w grupie nastolatków w wieku powyżej 11. roku życia. Dodatkowo obejmie najmłodsze dzieci w wieku powyżej trzech miesięcy. Na razie nie możemy podać bliższych szczegółów ze względu na poufny charakter projektu – poinformował na łamach Wirtualnej Polski dr Stanisław Mazur, prezes Centrum Medycznego Medyk z Rzeszowa. - Przypomnę, że początkowo producenci szczepionek skupili się na przebadaniu skuteczności szczepionek wśród grup najbardziej narażonych na ryzyko śmierci w wyniku COVID-19. Jest jednak jasne, że prędzej czy później szczepienia powinny objąć dzieci. Będzie to sprzyjać uzyskaniu odporności wszystkich grup wiekowych Polaków na infekcję koronawirusem – dodał dr Mazur, który jest jednocześnie organizatorem szczepień na terenie województwa podkarpackiego.

Jeśli testy szczepionek przeciwko COVID-19 okażą się pomyślne, to mogą one zostać udostępnione jeszcze z końcem 2021 r. Wiadomo jest, że dzieci z reguły przechodzą zakażenie koronawirusem bardzo łagodnie albo zupełnie bezobjawowo, ale w związku z tym mają one też największą zdolność do „cichego” roznoszenia wirusa. U niektórych dzieci może się też rozwinąć tzw. pocovidowy zespół zapalny, który prowadzi m.in. do problemów z sercem.