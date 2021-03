Ruszają testy czterodniowego tygodnia pracy w Hiszpanii

Hiszpański rząd zdecydował się na rozpoczęcie specjalnego projektu pilotażowego, dzięki któremu kraj ten może stać się jednym z pierwszych na świecie, w którym będzie się pracowało jedynie cztery dni w tygodniu.

Rząd w Hiszpanii podjął decyzję o wprowadzeniu specjalnego programu, dzięki któremu możliwe będzie skrócenie tygodnia pracy z pięciu do czterech dni w tygodniu. Za takim pomysłem stoi lewicowa partia Más País. Skąd pomysł, aby pozwolić pracownikom pracować krócej? "Hiszpania jest jednym z krajów, w których pracownicy wypracowują więcej godzin niż średnia europejska. Ale nie należymy do najbardziej produktywnych narodów" - komentował Iñigo Errejón z Más País. Jego zdaniem jednak "więcej godzin pracy nie oznacza lepszej pracy" stwierdził, cytowany przez brytyjskiego "Guardiana".

Rząd uruchamia pilotażowy program wart 50 mln euro

Na czym ma polegać rzeczony program? Przede wszystkim budżet państwa ma zabezpieczyć w tym celu 50 mln euro. Zostałyby one przeznaczone dla firm, które zdecydują się wziąć udział w programie. Dzięki temu finansowaniu ponosiłyby one minimalne ryzyko strat. Wszelkie koszty danego przedsiębiorstwa przystępującego do czterodniowego tygodnia pracy miałby zostać pokryte w 100 procentach w pierwszym roku, w 50 procentach w drugim i 33 procentach w trzecim roku.

Szacuje się, że w ramach programu od 3000 do 6000 pracowników z 200 firm pracowałoby od poniedziałku do czwartku. Oni również mogliby liczyć na rządowe zabezpieczenie. "Zmniejszenie czasu pracy nie może oznaczać utraty wynagrodzenia lub stanowiska" - dodawał Héctor Tejero z Más País. "Hiszpania będzie pierwszym krajem, który podejmie próbę tej wielkości. Taki projekt pilotażowy nie został przeprowadzony nigdzie na świecie" - podkreślał Tejero.

Hiszpanie będą pracować krócej, ale wydajniej

Czy to w ogóle zadziała? Zobaczymy! Z pewnością każdy pracownik wolałby pracować krócej, ale czy wydajniej i intensywniej? To jest dobre pytanie... Warto już w tym miejscu zaznaczyć, że niektóre firmy stosują takie rozwiązania. I to z dużym powodzeniem. Przykładem niech będzie Software Delsol z południowej części kraju. Jak się okazuje, pracownicy nie tylko są szczęśliwi (i nie ma się co dziwić!), ale także wskaźniki wydajności poszły w górę, a liczba absencji w pracy - spadła!

Dodajmy, że nie tylko Hiszpanie eksperymentują ze skracaniem tygodnia pracy. Otóż podobne projekty prowadzone są w Danii i Szwecji, a także regionalnie w Niemczech i Portugalii.