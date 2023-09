Podróże i turystyka Ruszają największe od 50 lat poszukiwania potwora z Loch Ness

W ten weekend trwają najbardziej skrupulatne i zakrojone na dużą skalę poszukiwania potwora (lub potworów!) zamieszkujących szkockie jezioro Loch Ness. Jak będą wyglądały? Czego można się po nich spodziewać?

To będzie największe polowanie na Nessie od 50 lat. Wezmą w nim udział wolontariusze z całego świata, zorganizowani przez Loch Ness Centre. W sobotę i w niedzielę 26 i 27 sierpnia 2023 roku będą miały miejsce prawdopodobnie największe obserwacje powierzchniowe w historii. Dziesiątki osób, zarówno online, jak i osobiście będą szukali przerw w wodzie i wszelkich niewytłumaczalnych ruchów pod jej powierzchnią.

We współpracy z ochotniczym zespołem badawczym Loch Ness Exploration to „bezkrwawe” polowanie obejmie także sprzęt geodezyjny, który nigdy wcześniej nie był używany na Loch Ness. Użyte zostaną drony do tworzenia termicznych obrazów wody z powietrza za pomocą kamer na podczerwień, a także hydrofon do wykrywania sygnałów akustycznych pod powierzchnią.

Czy wreszcie uda się znaleźć Nessie?

Niedawno odnowione Loch Ness Centre znajduje się w starym hotelu Drumnadrochit, w którym pracował Aldie Mackay, a więc pierwsza osoba, która miała zobaczyć „wodną bestię” w Loch Ness. Przez lata naukowcy i amatorzy próbowali znaleźć dowody na to, że w jeziorze o głębokości 230 metrów żyje stwór zwany Nessie, ale do tej pory bez skutku.

– Naszym celem zawsze było rejestrowanie, badanie i analizowanie wszelkiego rodzaju naturalnych zachowań i zjawisk, które mogą być trudniejsze do wyjaśnienia – komentuje Alan McKenna z Loch Ness Exploration, cytowany przez „Guardiana”.

– Mamy nadzieję, że swoją pracą zainspirujemy także nowe pokolenie entuzjastów tajemnicy Loch Ness. Dołączając do tego wielkoformatowego badania, będziesz miał realną szansę osobistego przyczynienia się do rozwiązania tej fascynującej tajemnicy, która urzekła tak wielu ludzi z całego świata – dodaje.

Historia potwora z Loch Ness

Dodajmy, że zagadka potwora z Loch Ness oficjalnie liczy już 90 lat. W kwietniu 1933 roku zanotowano pierwszą współczesną obserwację tego niewyjaśnionego zjawiska. Kierowniczka hotelu Aldie Mackay powiedziała, że widziała stworzenie podobne do wieloryba, a wzmianka o tym pojawiła się na łamach gazety „Inverness Courier”. Ówczesny redaktor Evan Barron zasugerował, że ową bestię można opisać jako „potwora” i tak narodziła się tajemnica Nessie.

Jednak sama legenda potwora z Loch Ness sięga znacznie wcześniej, a konkretnie średniowiecza, kiedy podobno irlandzki mnich spotkał stworzenie w Ness, rzece wypływającej z największego słodkowodnego zbiornika Wielkiej Brytanii. W 2019 roku naukowcy poinformowali, że stworzenia stojące za powtarzającymi się obserwacjami mogą być gigantycznymi węgorzami.

