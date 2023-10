Crime Rusza audyt ws. śmierci Sary Sharif. Czy służby mogły zrobić więcej?

Surrey Safeguarding Children Partnership rozpoczyna audyt ws. śmierci 10-letniej Sary Sharif. Czy policja, opieka społeczna i szkoła mogły zrobić więcej, by nie dopuścić do tej potwornej tragedii?

Śmierć Sary Sharif. Jak zadziałały poszczególne służby?

W drugiej połowie września Urfan Sharif, Beinash Batool i Faisal Malik stanęli przed sądem koronnym Old Bailey. Ojciec, macocha i wujek 10-latki usłyszeli zarzut morderstwa – spowodowania lub umożliwienia śmierci dziecka. Wiemy, że proces ws. śmierci Sary rozpocznie się 2 września 2024 r. i że potrwa sześć tygodni.

Tymczasem Surrey Safeguarding Children Partnership rozpoczęła audyt, który ma na celu sprawdzenie poprawności działania służb zanim doszło do tragedii. SSCP przyjrzy się pracy wszystkich służb i agencji zaangażowanych w sprawę rodziny dziecka, a zatem przede wszystkim policji, służby zdrowia, opieki społecznej i szkoły.

– W imieniu SSCP chciałbym przekazać moje szczere kondolencje każdemu, kto znał Sarę Sharif i troszczył się o nią. Po tragicznej śmierci Sary w Woking mogę potwierdzić, że przeprowadzimy lokalny przegląd praktyk w zakresie ochrony dzieci [ang. Local Child Safeguarding Practice Review, LCSPR – przyp.red.]. Przegląd ten będzie niezależnie prowadziła SSCP. Jest to proces z mocy ustawy. Wezmą w nim udział partnerzy, w tym policja, służba zdrowia, opieka społeczna i instytucje edukacyjne, w celu dokonania przeglądu praktyk wszystkich [służb] i agencji zajmujących się rodziną i wskazania jakichś wniosków. Proces ten prawdopodobnie zajmie trochę czasu. Natomiast SSCP nie może udostępniać ustaleń, dopóki nie będzie pewności, że nie wpłynie to na żadne przyszłe postępowanie sądowe – poinformował niezależny przewodniczący SSCP, Derek Benson.

Co wiemy o śmierci Sary Sharif?

Przypomnijmy, że ciało 10-letniej Sary Sharif znaleziono w domu w Horsell, w Surrey, 10 sierpnia. Dzień wcześniej jej ojciec, Urfan Sharif, macocha, wujek oraz przyrodnie rodzeństwo dziewczynki wyjechali do Pakistanu. I tam się ukryli. Jednak o śmierci dziecka poinformował funkcjonariuszy Surrey Police sam Urfan Sharif. To właśnie on zadzwonił do nich z Pakistanu w dniu 10 sierpnia, około godz. 2:50 w nocy.

Przeprowadzona sekcja zwłok nie dała jasnej odpowiedzi na temat tego, jak zginęła 10-latka. Ustalono jednak, że dziewczynka przynajmniej od jakiegoś czasu była ofiarą przemocy domowej i że niedługo przed śmiercią doznała „wielokrotnych i rozległych” obrażeń. Dziennikarze BBC ustalili, że Sara widziana była przez kolegów z klasy w szkole podstawowej St Mary’s w Byfleet z rozcięciami i siniakami na twarzy. Od kwietnia dziewczynka przeniosła się jednak z rodziną do miejscowości Woking, oddalonej od Byfleet o około 20 minut jazdy samochodem. Tam Sara nie chodziła już do szkoły. Beinash Batool miała powiedzieć sąsiadom, że Sara jest prześladowana przez rówieśników za noszenie hidżabu.

