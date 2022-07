Ruch w porcie w Dover wrócił do normy. Czy mieszkańcy UK mogą od teraz liczyć na swobodny wyjazd z UK?

Fot. Getty

Po dwóch dniach całkowitego chaosu i gigantycznych kolejek na granicy francusko – brytyjskiej, ruch w porcie w Dover zdaje się wrócił do normy. Władze portu poinformowały w nocy z soboty na niedzielę, że nadmierny ruch w okolicy Dover został zniwelowany i że kierowcy mogą już bezpośrednio udawać się do stanowisk odprawy.

Władze portu w Dover wystosowały komunikat na Twitterze, że 24 lipca, od godz. 2.15 w nocy, zrezygnowały z korzystania ze specjalnego systemu, który został tymczasowo uruchomiony w celu zarządzania nadmiernym ruchem w okolicy granicy. Od teraz ruch samochodów ciężarowych może być kierowany bezpośrednio do portu, a zatory zostały zniwelowane także w zakresie ruchu pasażerskiego. „„Ruch turystyczny w porcie również jest płynny. Ruch na drogach dojazdowych do Portu (A2 / A20) przebiega normalnie” - czytamy w komunikacie władz portu.

#TrafficUpdate at #PortofDover at 0215hrs. TAP is off for freight traffic. Freight can travel straight to the Port. Tourist traffic is also clear in the Port. The approach roads to the Port (A2 / A20) are flowing normally.