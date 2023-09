Praca i finanse Ruch kolejowy podczas długiego weekendu zostanie sparaliżowany przez strajk

Okres weekendu rozszerzonego o poniedziałkowy Bank Holiday, który niejako wieńczy wakacje w Wielkiej Brytanii, zostanie zakłócony przez strajki kolejarzy. Związkowcy z RMT odejdą od pracy, a niektóre pociągi nie będą w tym czasie kursować.

Osoby mające plany na trwający weekend muszą liczyć się z zakłóceniami w ruchu kolejowym na Wyspach. Związek The Rail, Maritime and Transport (RMT) zarządził akcję protestacyjną, w której wziąć może nawet 20 tysięcy pracowników sektora kolejowego. W związku z ich odejściem od pracy w większej części Anglii obowiązywać będzie skrócony rozkład jazdy, co będzie miało wpływ także na niektóre podróże do Szkocji i Walii. W sumie kursować będzie tylko około połowa pociągów. Sobotni strajk dotknie w sumie funkcjonowanie 14 operatorów kolejowych na terenie UK.

Dodajmy, iż jest to już 24 akcja tego typu od sezonu letniego 2022, a władze RMT planują kolejne protesty już na 2 września 2023 roku. Z kolej członkowie związku zawodowego zrzeszającego maszynistów chcą strajkować dzień wcześniej, a więc 1 września. Dzisiejsza akcja protestacyjna ma miejsce nie tylko w ramach długiego weekendu, ale również koliduje z takimi wydarzeniami, jak londyńskie Notting Hill Carnival oraz festiwalami muzycznymi w Reading i Leeds.

O co walczy RMT?

Spór związkowców z rządem dotyczący nie tylko płac i ogólnych warunków pracy, ale również masowych zwolnień pracowników kolei w związku z zamykaniem kas biletowych na dworcach.

W rozmowie z BBC stojący na czele RMT Mick Lynch powiedział, że „jeśli nie będzie zmian, będzie więcej strajków”. – Nasi członkowie nie chcą strajkować – jak bardzo wyraźnie zaznacza. – Ale rozumieją, że trzeba bronić nasze usługi przed masowymi zamknięciami. Jeśli chcemy bezpiecznej pracy i godnych warunków, to musimy walczyć o te rzeczy. Jesteśmy w pełni przygotowani, aby walczyć tę sprawę, dopóki nie osiągniemy porozumienia – jak podsumowuje.

Ile jeszcze potrwają strajki?

Na początku tego roku Rail Delivery Group (RDG), która reprezentuje operatorów pociągów, złożyła ofertę, w ramach której pracownicy kolei otrzymaliby podwyżkę wynagrodzeń o 5% z datą wsteczną za rok 2022. Dalsza podwyżka wynagrodzeń w 2023 byłaby wówczas uzależniona od reform usług.

5 maja 2023 członkowie RMT głosowali za przedłużeniem mandatu strajkowego o kolejne sześć miesięcy.

