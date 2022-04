Rozwód bez orzekania o winie stanie się możliwy w Anglii i Walii

Fot: Pxhere

W Anglii i Walii wchodzą nowe przepisy dotyczące rozwodów - zgodnie z nowymi przepisami będzie można zakończyć małżeństwo bez orzekania o winie jednej ze stron. To najbardziej radykalna zmiana w prawie od dekad!

Mamy do czynienia z pierwszą, tak radykalną zmianą od 50 lat w tym zakresie - do tej pory, aby uzyskać rozwód w Anglii konieczne było udowodnienie przed sądem winy współmałżonka. Teraz, możliwe będzie zakończenie małżeństwa bez orzekania o winie jednej ze stron i bez "blame game" uprawianego przed obliczem sądu. Jeśli małżonkowie będą chcieli rozstać się za wspólnym porozumieniem to wreszcie będzie to możliwe. W takim wypadku nikogo nie będzie trzeba "obwiniać" o rozpad małżeństwa. Prawo w Anglii i Walii w tym względzie stanie się podobne do regulacji obowiązujących w Szkocji, z kolei w Irlandii Północnej nadal konieczne będzie wskazania "winnego" małżonka.

Rozwód bez orzekania o winie możliwy w Anglii

Zmiana w tym zakresie została przyjęta z powszechnym zadowoleniem. Dzięki nowym przepisom uda się uniknąć niepotrzebnej eskalacji konfliktu między współmałżonkom, ułatwi dalsze układanie życia oraz relacji z dziećmi.

Do tej pory, w ramach obowiązującego systemu, aby zakończyć małżeństwo w Anglii i Walii konieczne było pozwanie swojego partnera i oskarżenie go (np. o zdradę). Jeśli takie rozwiązanie nie wchodzi w grę, to współmałżonkowie musieli spędzić osobne dwa lata (jeśli oboje wyrazili zgodę na rozwód) lub pięć (jeśli jedno z nich sprzeciwiało się rozwodowi).

Jak uzyskać rozwód w UK?

W ramach nowych przepisów prawo w tym względzie zostanie uproszczone. Możliwe będzie uzyskanie rozwodu bez konieczności podawania powodu lub przypisywania winy jednej ze stron. Wystarczające będzie orzeczenie, iż małżeństwo się skończyło. W większości przypadku taki dokument powinien wystarczyć brytyjskiemu sądowi wydania odpowiedniej decyzji.

Przepisy te będą obowiązywała także w przypadku małżeństw osób tej samej płci i cywilnych związków partnerskich. Zaznaczmy, iż sędziowie nadal będą mieli wiele do powiedzenia w kwestii sporów dotyczących dzieci, alimentów czy sprawiedliwego podziału majątku.

W 2020 roku 103 592 par rozwiodło się w Anglii i Walii. Około jedna trzecia małżeństw skończyła się rozwodem (patrząc na wszystkie związki zawarte między 1964 a 2019 rokiem). Od ostatnich 10 lat liczba rozwodów na Wyspach zmniejsza się.