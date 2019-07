Rozwiązanie konkursu Kally Sleep oraz 20 procent zniżki do wykorzystania w sklepie firmowym

Gratulacje dla naszego szczęśliwego zwycięzcy Tomasza, który wygrał poduszkę Kally Body Sleep. Mamy nadzieję, że będzie Ci służyła wiele nocy!

Aby podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, ale nie wygrali, Kally Sleep dostarczył ekskluzywny 20-procentowy rabat na zakup poduszki Kally Body Pillow.

Wykorzystanie rabatu jest bardzo proste. Wystarczy przejść na stronę www.kallysleep.com, wybrać wymarzoną poduszkę Kally Body Pillow oraz wpisać kod „POLISHEXPRESS” w polu o nazwie Coupon Code znajdującym się na stronie koszyka!

Oto wszechstronne zalety poduszki do ciała Kally Body Pillow:



- obsługuje wszystkie kluczowe stawy - sprawia, że ​​kobieta czuje się lekka

- łagodzi ból - wsunięta między kolana naturalnie odciążą plecy, reguluje kręgosłup i przepływ krwi w nogach

- wspomaga spanie boczne – jest to najzdrowsza pozycja, zwłaszcza w czasie ciąży

- daje ulgę stresową- akt przytulania wytwarza hormony, które uspokajają układ nerwowy

- redukuje chrapanie - naturalna pozycja do spania sprzyja lepszemu oddychaniu

- zapewnia komfort po zabiegu – używa się jej do wsparcia określonej części ciała podczas regeneracji

- uniwersalna - może być stosowana jako poduszka do karmienia po porodzie lub jako oparcie w łóżku

- pomaga cierpiącym na fibromialgię, zapalenie stawów i refluks kwasowy

- zapobiega podrzucaniu i obracaniu - wszystko to powoduje lepszy sen.