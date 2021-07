Rozróby angielskich kibiców na Wembley. Część z nich wdarła się na stadion bez biletów [WIDEO]

Fot. YouTube

W sieci pojawiło się nagranie ukazujące, jak na stadion Wembley wdarła się bez biletów grupa kibiców. Mężczyźni obecni na Wembley legalnie starali się pomóc porządkowym i schwytać awanturników, ale ich metody, jak widać, również pozostawiały wiele do życzenia.

Na niecałe dwie godziny przed rozpoczęciem finałowego meczu Euro 2020 Anglia – Włochy, na stadion Wembley wdarła się bez biletów spora grupa kibiców. Mężczyźni sforsowali wejścia dla osób niepełnosprawnych i rzucili się biegiem na trybuny. Ochroniarzy i porządkowych, którzy starali się wyłapać awanturników, starali się wspomóc kibice, którzy na stadionie przebywali legalnie. Ale ich metody, jak widać na nagraniu, które pojawiło się w sieci, także trudno jest uznać za prawidłowe. Co bowiem można powiedzieć o okładaniu pięściami i kopaniu uzurpatorów.

Anglicy biją się podczas finału Euro 2020

„Właśnie widziałem, jak tata i jego syn weszli [na stadion] bez biletów. Uciekali, zostali zatrzymany przez stewardów i wyprowadzeni. Następnie wbiegli z powrotem do środka. To szaleństwo. Wybuchają bójki. Para dzieciaków płacze. Jeden z fanów powiedział mi, że problem polegał na tym, że „wstępna kontrola” pod stadionem Wembley nie została przeprowadzona prawidłowo. Jest to dość przerażające” - czytamy w jednym z wpisów w mediach społecznościowych. A w innym kibic legalnie przebywający na Wembley przyznał, że zachowanie kibiców próbujących wedrzeć się na stadion bez biletów jest „haniebnym”, „zawstydzającym zachowaniem”.

Rzecznik stadionu Wembley potwierdził, że na stadion dostała się niewielka grupka nieuprawnionych kibiców. I choć zaznaczył, że „na odpowiednich obszarach zostały szybko powzięte środki bezpieczeństwa”, to jednak dziennikarze zauważyli, że na stadionie znajdowało się znacznie więcej osób, niż to było prawnie dozwolone.