Rozpoczyna się sezon godowy pająków w UK - tabloidy brytyjskie już straszą "inwazją"

Brytyjskie tabloidy już straszą inwazją pająków w UK w związku z początkiem okresu godowego tych żyjątek. Czego można się po nim spodziewać? Kiedy konkretnie się zaczyna? Oto wszystko, co powinniście wiedzieć na ten temat!

Sezon godowy pająków w Wielkiej Brytanii zaczyna się w momencie, gdy z drzew zaczynają opadać pierwsze liście, gdy powoli żegnamy lato i szykujemy się do jesieni. Konkretnie to pierwsze dwa tygodnie września. "Inwazja" potrwa przez około miesiąc, do początków października. W tym czasie będzie dało się zaobserwować wzmożoną aktywność pająków, szczególnie w naszych domach i mieszkaniach. Dlaczego tak się dzieje? Otóż pająki nie tylko szukają odpowiednich partnerów do rozmnożenia się, ale na miejsce swoich "godów" rozglądają się za odpowiednim lokum. Takim, które jest ciepłe i suche. Trudno się zatem dziwić, że ich wybór pada na nasze domostwa...

Zaczyna się! Wkrótce pająki pojawią się w naszych mieszkaniach

Zwykle, nasi pajęczy "współlokatorzy" nie zwracają na siebie uwagi. Kryją się przed wzrokiem ludzi, trzymają się dla nich miejsc bezpiecznych, niewiele się przemieszczają. Może trudno w to uwierzyć, ale w niewielkich domach w UK schronienie może znaleźć nawet do 40 takich stawonogów. Co więcej, znacznie większe ilości mieszkają w starych, wiktoriańskich nieruchomościach, cechujących się dużą ilością pęknięć i szczelin, w których można się schować (o ile jest się pająkiem).

Teraz jednak, pająki "oszalałe na punkcie seksu", jak to obrazowo zostało ujęte na łamach portalu "Metro" wychodzą ze swoich kryjówek i ruszają na poszukiwanie partnerek. Mniej przejmują się swoim bezpieczeństwem, a bardziej zaprząta ich myśl przedłużenia swojego gatunku. Siłą rzeczy w takiej sytuacji bardziej rzucają się nam w oczy.

Powód? Z powodu sezonu godowego samce ruszą na poszukiwanie partnerek

Co dzieje się dalej? Samiec po godach z samicą po kilku tygodniach umiera. Przez zimę jego nasienie jest przechowywane przez jego partnerkę. W kilka miesięcy później na świat przychodzą małe pajączki. Ich liczba może sięgać nawet 60!

W Wielkiej Brytanii żyje aż 650 rodzajów pająków, ale tylko 12 z nich jest realnie niebezpiecznych dla ludzi, jak komentuje doktor Chris Terrell-Niel z uniwersytetu w Nottingham. Najpowszechniejszym gatunkiem są kątniki domowe. Są duże i włochate, aktywne nocą, ale nie stanowią żadnego poważnego zagrożenia. Zwykle nie niepokoją ludzi, chyba że czują się zagrożone, wówczas - mogą gryźć! Zaznaczmy jednak wyraźnie - ukąszenie może być bolesne, ale jego jad nie jest groźny dla człowieka.

Jak skutecznie odstraszyć pająki?

Jeśli nie przepadasz za pająkami, to mamy dla ciebie kilka rad, jak "przetrwać" zbliżające się tygodnie:

warto pilnować, aby okna i drzwi pozostawały zamknięte

sposobem na uniknięcie inwazji jest stosowanie olejków eterycznych, takich jak lawenda i mięta pieprzowa, których zapachu pajęczaki nie lubią

zapach cytrusów i octu również działa na nie odstraszająco

regularne sprzątanie domu jest także skutecznym sposobem walki z pająkami