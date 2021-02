Rozpoczął się proces 52-letniego landlorda oskarżonego o oferowanie „mieszkania za seks” bezdomnym kobietom

Proces 52-letniego landlorda jest pierwszą tego typu sprawą w Anglii i Walii, która trafiła do sądu. Mężczyzna został oskarżony o podżeganie do prostytucji dla zysku oraz kontrolowanie jej dla zysku. Wymagał on od kobiet, którym oferował mieszkanie, świadczenia mu usług seksualnych i wysyłania mu zdjęć w bikini.

52-letni Brytyjczyk pojawił się w sądzie na rozprawie pierwszej tego typu w Anglii i Walii, w której oskarżono go o oferowanie bezdomnym i znajdującym się w trudnej sytuacji kobietom mieszkania za świadczenie mu usług seksualnych.

Mieszkanie za seks

Christopher C. mieszkający w Cranleigh w Surrey jest oskarżony o umieszczanie ogłoszeń na stronach internetowych z ofertą wynajęcia mieszkania bezdomnym młodym kobietom. 52-letni landlord żądał jednak od tych kobiet, aby wysyłały mu swoje zdjęcia w bikini, a także świadczyły mu usługi seksualne.

Mężczyzna w środę miał pierwszą rozprawę w Staines Magistrates’ Court za pomocą komunikatora wideo i usłyszał zarzuty dotyczące podżegania do prostytucji dla zysku i kontrolowania prostytucji dla zysku.

Pierwsza tego typu rozprawa w Anglii i Walii

Zarzuty dotyczące „mieszkania za seks” postawione landlordowi odnoszą się do jego działań między majem 2018 a listopadem 2018 roku. Jest to pierwsza tego typu rozprawa w historii Anglii i Walii.

Mężczyzna trafił w ręce policji w 2019 roku, gdy ITV przekazała służbom materiały ze swojego śledztwa. Obecnie Brytyjczyk znajduje się na bezwarunkowym zwolnieniu za kaucją, a jego następne przesłuchanie w sądzie będzie miało miejsce 25 marca w Guildford Crown Court.