Różnica wieku między nimi wynosi 37 lat. Teraz chcą mieć razem dziecko i wynająć surogatkę za £120 000

Fot. TikTok

Różnica wieku między 61-letnią Cheryl i 24-letnim Quranem McCainem to aż 37 lat. Ale para chce właśnie z miłości sprowadzić na świat dziecko. Wynajęcie surogatki będzie ich kosztowało £120 000.

61-letnia Cheryl 24-letni Quran podbili TikTok, dzieląc się szczegółami ze swojej nietypowej relacji. Parę dzieli w końcu 37 lat, a to budzi wśród internautów niemałe zainteresowanie. Konto Cheryl i Qurana, którzy we wrześniu zeszłego roku wzięli ślub, śledzi już w mediach społecznościowych 2,3 milionów ludzi.

Nietypowa para, nietypowe marzenie

Teraz Cheryl i Quran chcą z miłości powołać na świat dziecko. Ponieważ jednak nie są oni w stanie zrobić tego w sposób naturalny, to chcą wynająć do tego surogatkę. Usługa taka może ich kosztować £120 000, ale para jest gotowa dużo wydać na spełnienie swojego marzenia. Dla Qurana będzie to pierwsze dziecko, natomiast Cheryl jest już matką siedmiorga dzieci i babcią siedemnaściorga wnucząt. - Surogatki kosztują od £6000 do £120 000. My mamy szczęście, że bo już znaleźliśmy surogatkę – mówi Quran. I dodaje: - Dziecko przyjdzie na świat późną wiosną 2023 roku. To nie jest pierwszy raz dla Cheryl, ona ma siedmioro dzieci i siedemnaścioro wnucząt. Ja nie mam jeszcze dzieci, poza tym, które będzie w drodze”.

Para, która obecnie mieszka w Rzymie, we Włoszech, jest bardzo podekscytowana pojawieniem się nowego członka rodziny.

