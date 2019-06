Różne media porównują Johnsona i Hunta do "Głupiego i głupszego". Tymczasem Theresa May murem stanęła za kolegami z partii

Theresa May zaciekle broniła obu partyjnych kolegów.

Brytyjskie media porównują Johnsona i Hunta do "Głupiego i głupszego".

Fot. Facebook, Getty

Brytyjskie media sceptycznie podchodzą do kandydatów na stanowisko premiera Wielkiej Brytanii. Podobnie internet - trudno nie natknąć się w nim na memy naśmiewające się z Johnsona i Hunta oraz ich „obietnic wyborczych”. Mimo krytycznego podejścia opinii publicznej, Theresa May stojąc przed brytyjską Izbą Gmin w ostatnią środę, zaciekle broniła zarówno Borisa Johnsona, jak i Jeremy'ego Hunta - po tym, jak zostali określeni najbardziej niekompetentnymi ministrami stulecia.

W zaciętej wymianie zdań, podczas jednego z posiedzeń Izby Gmin, na którym posłowie mogli zadawać pytania brytyjskiej premier, na pytanie Iana Blackforda z SNP, Theresa May odpowiedziała: - „Każdy z kandydatów na to wysokie stanowisko wykonałby lepszą robotę niż ktokolwiek siedzący na tych ławkach”. Przy tych słowach urzędująca szefowa rządu wskazała Partię Pracy i SNP.

Czytaj też: Nowy premier Wielkiej Brytanii zostanie ogłoszony 23 lipca – poinformowało Downing Street

Blackford, lider SNP, zapytał premier, czy odmówi wzięcia udziału w głosowaniu na takiego następcę, który chce doprowadzić do bezkompromisowego Brexitu: „’Brexit albo śmierć’ - to są słowa prawdopodobnego następcy premier” - powiedział Blackford, odnosząc się do wtorkowego wywiadu Johnsona dla Talkradio. - „Marzeniem torysów jest wyciągnięcie nas z UE, bez względu na koszty”.

Blackford powiedział również, że premier wykazała się „rażącym tchórzostwem”, nie potępiając swojego prawdopodobnego następcy, gdy ten zadeklarował, że w razie potrzeby doprowadzi do twardego Brexitu.

Czytaj też: Johnson chce wprowadzić system oceny potencjalnych imigrantów pod względem wkładu, jaki mogliby wnieść do UK

- „Prosicie ludzi, aby uwierzyli w najbardziej niekompetentnego ministra spraw zagranicznych stulecia, człowieka, który zrobił karierę na kłamstwie, który spędził tydzień unikając mediów i aranżując zdjęcia” - powiedział poseł SNP. - „Z drugiej strony mamy również najbardziej niekompetentnego ministra zdrowia w historii, człowieka, który pisze książki o prywatyzacji naszego NHS”.

Wydaje się, że z powodu zamieszania związanego przede wszystkim z Brexitem, brytyjska opinia publiczna podchodzi sceptycznie do wyboru nowego premiera, a wszystkie problemy znajdują swoje odzwierciedlenie w „produkowanych” w zawrotnych tempie memach i zabawnych filmikach, jakich pełno krąży w mediach społecznościowych.

Czytaj też: Popierane przez Borisa Johnsona rozwiązania technologiczne dla uniknięcia twardej granicy w Irlandii mogą kosztować nawet £13 mld?