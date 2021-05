Rozmiary obuwia w UK - sprawdź, jakie są polskie odpowiedniki angielskiej rozmiarówki butów

Rozmiar obuwia w UK vs polska rozmiarówka

Lubisz kupować buty, ale wciąż gubisz się w rozmiarach obuwia w UK? Nic dziwnego, skoro angielska rozmiarówka butów jest zupełnie inna niż polska! Zobacz, jak w prosty sposób przełożyć rozmiary polskie na rozmiary brytyjskie.

Polską rozmiarówkę butów znamy od dziecka - i znamy ją na pamięć, nie mając najmniejszych wątpliwości co do naszego własnego rozmiaru buta. Niestety, po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii sprawa zakupu obuwia w UK dość mocno się komplikuje, ponieważ angielska rozmiarówka butów w niczym nie przypomina tej polskiej. Rozmiary są jednocyfrowe, a często również podaje się szerokość buta oraz rozmiary połówkowe.

Trudność okazuje się jeszcze większa, gdy zdamy sobie sprawę z tego, że czasem jednemu rozmiarowi polskiemu odpowiada więcej niż jeden rozmiar angielski. Jak sobie z tym poradzić, idąc na zakupy w UK? Podpowiadamy - zobacz poniżej tablekę przedstawiającą rozmiary obuwia UK, przełożone na centymetry i polską rozmiarówkę!

Rozmiary obuwia UK

Rozmiar swojej stopy można przełożyć na angielską rozmiarówkę butów na dwa sposoby. W pierwszym sposobie trzeba znać swój polski rozmiar buta i skorzystać z naszej tabelki. W drugim sposobie trzeba znać długość swojej stopy w centymetrach (cm), gdyż bardzo często producenci obuwia zamieszczają taką informację na pudełku lub bucie.

Długość stopy przydatna jest również przy zakupie rolek czy wrotek, których rozmiary określa się w tzw. Mondopoint. Mondopoint określony został w latach siedemdziesiątych przez International Organization for Standardization (ISO) i miał na celu ujednolicenie rozmiarów obuwia na świecie. Teoretycznie Mondopoint jest liczony poprzez pomiar długości i szerokości stopy w milimetrach, ale został uproszczony do określenia długości stopy w centymetrach, od pięty do dużego palca.

Poniżej zamieszczamy tabelę z angielską rozmiarówką butów oraz odpowiadającą jej rozmiarówką polską, a także z właściwymi długościami w centymetrach. Rozmiary obuwia w UK podajemy zarówno damskie, męskie, jak i dziecięce.

Należy pamiętać też o tym, że wiele marek (np. Clarks, New Balance) określa także szerokość buta najczęściej w postaci oznaczeń literowych.

Rozmiary UK buty