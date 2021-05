Rozbudowa metra w Londynie: stacje Nine Elms oraz Battersea Power zostaną otwarte we wrześniu 2021

We wrześniu 2021 roku otwarte zostanę dwie nowe stacje londyńskiego metra. Przystanki Nine Elms oraz Battersea Power pojawią się na rozkładzie linii Northern. Rozbudowa z linii oznaczonej kolorem czarnym kosztowała 1,2 miliarda funtów.

Northern Line to jedna z linii metra w Londynie. Jej pierwszy odcinek został otwarty w 1890 roku. Obecnie korzysta z niej około 207 milionów pasażerów w skali roku, co czyni ją najbardziej zatłoczoną linią w brytyjskiej stolicy. W sumie jej trasa liczy 58 kilometrów oraz 50 stacji, w tym 36 pod ziemią, ale już we wrześniu 2021 roku ulegnie to zmianie. Popularna "London Tube" doczeka się pierwszej, tak znaczącej rozbudowy w XXI wieku. Na trasie Northern pojawią się dwie nowe stacje - Nine Elms oraz Battersea Power.

Nowe stacje londyńskiego metra zaczną funkcjonować we wrześniu

W miniony piątek burmistrz Sadiq Khan odwiedził znajdującą się na ukończeniu Nine Elms i zaznaczał, że jest "zachwycony" tym, co zobaczył. Dzięki rozbudowie Northern możliwy będzie dojazd z Battersea do West Endu w przeciągu zaledwie kwadransa! "Nowa stacja Nine Elms i nowa stacja Battersea Power pomogą w utrzymaniu ponad 25 000 miejsc pracy i ponad 20 000 domów. Będzie to pierwsze duże rozszerzenie londyńskiej sieci metra w tym stuleciu i nie mogłoby nadejść w lepszym czasie" - komentował Khan cytowany przez "The Evening Standard".

Przypomnijmy, prace nad tym projektem rozpoczęły się jeszcze w 2015 roku, a więc za kadencji byłego burmistrza stolicy, a obecnego premiera, Borisa Johnsona. Pierwotnie planowano otwarcie nowych stacji do końca 2020 roku, ale w 2018 roku Transport for London oświadczyło, że terminu nie uda się dotrzymać. "Premiera" została przesunięta na 2021. W sierpniu ma rozpocząć testowanie się pociągów na linii Northern, a już we wrześniu z Nine Elms i Battersea Power będą mogli korzystać pasażerowi.

Czy czeka nas dalsza rozbudowa stołecznej sieci?

Wszystkie pociągi zatrzymujące się na Nine Elms i Battersea Power Station będą jeździć przez Charing Cros. Obie stacje będą znajdować się w strefie Travelcard 1.

Czy w przyszłości możemy oczekiwać dalszej rozbudowy sieci metra w brytyjskiej stolicy? Bez pomocy rządu przez najbliższe dziesięciolecia może nie być to możliwe. Kolejny duży projekt, polegający na rozbudowie Bakerloo, został póki co odłożony do 2030 roku z powodu kryzysu finansowego w TfL. Jakiekolwiek dodatkowe fundusze zostaną jednak wykorzystane w pierwszej kolejności na modernizację systemu sygnalizacyjnego na linii Piccadilly.