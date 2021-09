Rozbudowa londyńskiego metra. Dziś otwarto 2 nowe stacje na linii Northern - Nine Elms i Battersea Power Station

W dniu dzisiejszym otwarto dwie nowe stacje metra w Londynie Battersea Power Station i Nine Elms - na południowym odcinku linii Northern. Warta ponad 1.1 miliarda funtów inwestycja to pierwsza tak duża rozbudowa stołecznej Tube w tym stuleciu!

Northern line to jedna z linii metra w Londynie. Jest oznaczona kolorem czarnym i jako jedyna nie posiada odcinka, który można uznać za linię główną. Zamiast tego składa się z pięciu odgałęzień - dwóch w północnym Londynie, dwóch w centrum i jednego na południu. Jej trasa liczy 58 kilometrów oraz 50 stacji, w tym 36 pod ziemią. Około 294 miliony pasażerów skorzystało z niej w 2016/17, co czyni ją najbardziej zatłoczoną linią metra w brytyjskiej stolicy.

20 września 2021 roku o godz. 5:28 rano odjechał pierwszy pociąg na nowej trasie

W dniu dzisiejsztym na trasie "czarnej linii" zaczęły funkcjonować dwa nowe przystanki. Pierwszym z nich będzie Nine Elms, który będzie zlokalizowany przy Wandsworth Road i Pascal Street, między dzielnicami Vauxhall i Battersea. Natomiast drugie przedłużenie Northern line pojawi się przy historycznej Elektrowni Battersea, czyli pierwszej opalanej węglem elektrowni tego typu, położonej na południowym brzegu Tamizy.

Pierwszy pociąg na trasie odjechał z Battersea Power Station o godzinie 5.28 rano, zawijając na inną nową stację, Nine Elms, zanim dotarł do istniejącej stacji Kennington. Pewien zapalony pasażer, Peter Torre, jest przekonany, że jest pierwszą osobą, która pokonała całą długość nowej trasy. Na swojej koszulce nosił wydrukowany napis z tą informacją i pozował do zdjęć. Burmistrz Londynu Sadiq Khan jest przekonany, że rozbudowa sieci metra odegra "główną rolę" w odbudowie stolicy po pandemii "wspierając tysiące nowych miejsc pracy, domów i firm".

Projekt o wartości 1,1 miliarda funtów był częściowo finansowany przez prywatnych deweloperów. Rozbudowa została zatwierdzona przez lokalny council w Wandsworth w 2010 r. i Transport for London w 2014 r. Budowa linii rozpoczęła się w 2015, a tunelowanie w ramach projektu ukończono w 2017.

Zakończono rozbudowę Northern line - inwestycja była warta 1,1 mld funtów

Według szacunków TfL nowe usługi w ramach dwóch stacji będą wspierać 25 000 nowych miejsc pracy i 20 000 nowych domów. Obszary wokół Nine Elms i Battersea Power Station przeszły w ostatnich latach prawdziwą rewolucję i dalej się rozwijają. Nad samą stacją Nine Elmsa ma powstać 500 domów, 900 m2 publicznej otwartej przestrzeni i 108 m2 powierzchni handlowej. Latem przyszłego roku będą funkcjonować tu liczne sklepy, restauracje czy główne biuro firmy Apple w UK.