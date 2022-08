Royal Mint wypuściło unikatowe monety z podpisem królowej Elżbiety II. Jaka jest ich wartość?

Fot. Facebook/@theroyalmint

Królewska Mennica odsłoniła nową serię kolekcjonerskich monet. Unikatowe srebrne 5-funtówki z odręcznym podpisem Elżbiety II stworzono z okazji Platynowego Jubileuszu królowej, który obchodzony jest w tym roku na Wyspach.

Nowa luksusowa seria monet jest pierwszym w swoim rodzaju projektem w całej historii 70-letniego panowania królowej Elżbiety. Nigdy wcześniej na monetach nie pojawił się odręczny podpis monarchini.

Luksusowe monety z podpisem królowej

Oznacza to, że do obiegu trafił prawdziwy smaczek kolekcjonerski, a pasjonaci z pewnością będą próbowali wykupić monety tak szybko, jak to tylko możliwe. Jednak wartość monet znacznie przewyższy 5 funtów. Ile za taką przyjemność zapłacą? Ceny w Royal Mint wahają się od 13 GBP za wersję standardową luksusowych monet do 2865 GBP za edycję „złotą”.

Nicola Howell, dyrektor ds. handlowych w Mennicy Królewskiej, w wypowiedzi cytowanej przez portal Metro, powiedziała:

„Ten rok jest naprawdę wyjątkowym momentem w królewskiej historii – Platynowym Jubileuszem Jej Królewskiej Mości. Aby uczcić niesłychane panowanie Jej Królewskiej Mości, z przyjemnością przedstawiamy wyjątkową kolekcję, która po raz pierwszy zawiera jej podpis na wszystkich trzech monetach. Jako oficjalny producent monet brytyjskich, jesteśmy dumni, że wybiliśmy każdą monetę za panowania Jej Królewskiej Mości, a ta specjalna kolekcja jest hołdem dla jej zaangażowania na rzecz Wspólnoty Narodów, mecenatu i działalności charytatywnej”.

Unikatowa seria składa się z monet o trzech różnych wzorach. Pierwszą monetę poświęcono nagrodom i wyróżnieniom królowej. Druga dotyczy pracy Elżbiety II na rzecz organizacji charytatywnych i jej mecenatu. Trzecia z kolei jest hołdem wobec Wspólnoty Narodów. Projektantem monet jest irlandzki artysta PJ Lynch.

