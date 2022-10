Royal Mail przypomina - znaczki pocztowe bez kody kreskowego wkrótce tracą ważność

Royal Mail przypomina, że ​​pozostało tylko 100 dni na użycie znaczków bez kodów kreskowych. Po 31 stycznia 2023 roku miliony znaczków na listy może stać się bezwartościowych, choć będzie jeszcze możliwość wymiany ich na nowe, ale konieczne będzie dopełnienie pewnych formalności.

Royal Mail wzywa wszystkich mieszkańców Wielkiej Brytanii, którzy jeszcze wysyłają listy, o wykorzystanie znaczków pozbawionych kodów kreskowych. Są one ważne tylko do 31 stycznia 2023 roku. Od dnia dzisiejszego, czyli od 24 października 2022 zostało jeszcze dokładnie 100 dni, aby móc ich użyć. Po tym terminie stracą swoją ważność, a jeśli nakleimy je na paczkę lub list, to możemy spodziewać się, że nie dojdą do swojego adresata. Jednak jeśli okaże się, że w na dnie szuflady znajdziecie kilka takich znaczków, to nie wyrzucajcie ich do kosza! Będzie istniała możliwość wymiany na całkiem aktualne, ale będzie wiązało się to z wypełnieniem specjalnego formularza i odesłania ich do Royal Mail. Klienci mogą odesłać niewykorzystane znaczki bez kodów kreskowych o wartości do 200 GBP bez ponoszenia żadnych kosztów. Każdy, kto odeśle znaczki o wartości powyżej 200 funtów, powinien zwrócić je do Royal Mail za pomocą bezpiecznej usługi pocztowej.

Jednak bożonarodzeniowe znaczki pozbawione kodów kreskowych nie są objęte programem wymiany. Oznacza to, że nie będzie można ich używać po terminie, a także — nie będzie można ich wymienić.

Jakie znaczki tracą ważność 31 stycznia 2023 roku?

Royal Mail po raz pierwszy wprowadziła kody kreskowe do swoich znaczków w lutym 2022 roku w ramach tego, co firma określiła jako „rozległą i trwającą modernizację”. Stwierdzono wówczas, że unikalne kody kreskowe „ułatwią wydajność operacyjną”, poprawią bezpieczeństwo i umożliwią klientom dostęp do wielu innowacyjnych usług. Nowe wersje znaczków zastąpią stare, z profilem zmarłej królowej na jednolitym tle, które były bardzo rozpoznawalne i charakterystyczne.

Kody na znaczkach mogą być skanowane przez klientów korzystających z mobilnej aplikacji Royal Mail. Z czasem umożliwione zostanie oglądania filmów lub wiadomości od innych nadawców lub uzyskiwania informacji o usługach w ramach tych nowych funkcjonalności po zeskanowaniu kodu.

Czy będzie można je wymienić?

Znaczki okolicznościowe nie będą w przyszłości miały dodawanych kodów kreskowych, co oznacza, że pozostaną one również ważne po 31 stycznia 2023 roku.

Royal Mail poinformowała, że jej program wymiany znaczków nie był powiązany ze śmiercią królowej. Znaczki z kodami kreskowymi z wizerunkiem nowego monarchy, króla Karola, będą stopniowo wypuszczane wraz z nowymi monetami i banknotami.

Jakie zmiany wprowadza Royal Mail?

Warto również przypomnieć, iż od poniedziałku 4 kwietnia 2022 roku Royal Mail podniosło ceny znaczków pierwszej i drugiej klasy. Od teraz za znaczek pierwszej klasy zapłacimy o 10 pensów więcej, czyli 95 pensów, a za znaczek drugiej klasy — o 2 pensy więcej, czyli 68 pensów. Przedstawiciele Królewskiej Poczty tłumaczą, że podwyżki są nieuniknione, aby zachować dotychczasowy standard usług, przy wciąż zmniejszającej się liczbie osób wysyłających listy i kartki.

A przecież długoterminowemu spadkowi w zakresie wysyłania listów w UK towarzyszy też ostatnio galopująca na Wyspach inflacja. Liczba wysyłanych listów spadła o ponad 60 proc. od 2004/5 (wówczas Royal Mail odnotował w tym zakresie szczyt), i o około 20 proc. od początku pandemii.

- Rozumiemy, że wiele firm i gospodarstw domowych przeżywa trudności w związku z obecną sytuacją gospodarczą, dlatego my zawsze będziemy utrzymywać nasze ceny na jak najniższym poziomie. [Jednak] podczas gdy liczba listów dostarczanych przez naszych listonoszy spadła z około 20 mld rocznie do około siedmiu mld od roku 2004/5, to liczba adresów, do których muszą docierać listonosze, wzrosła w tym samym okresie o około 3,5 mln – zaznaczył Nick Landon, dyrektor handlowy w Royal Mail.

O czym warto wiedzieć?

Royal Mail (nazwa oficjalna: Royal Mail Holdings plc; w dosłownym tłumaczeniu: Poczta Królewska) – państwowe przedsiębiorstwo pocztowe Wielkiej Brytanii, obecne działające jako spółka prawa handlowego w 15% należąca do brytyjskiego skarbu państwa. W roku finansowym 2007-08 na terenie Wielkiej Brytanii spółka dostarczała każdego dnia roboczego średnio 80 milionów przesyłek pod 28 milionów adresów.

Posiadała przy tym sieć urzędów pocztowych liczącą 13 852 lokalizacje. Chociaż nie jest już monopolistą (od 2006 roku brytyjski rynek pocztowy jest w pełni otwarty i nie posiada już ustawowego monopolu na żaden typ przesyłek) wciąż jest jednym z największych pracodawców w kraju – zatrudnia 140 000 osób.

