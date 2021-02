Royal Mail ostrzega przed oszustami, którzy wymuszają zapłatę za przesyłki

Wiele osób otrzymało wiadomość tekstowe na telefon lub maila od oszustów podszywających się pod Royal Mail, w których są proszeni o uregulowanie opłaty za wysyłkę paczki. W sprawie zabrała głos sama poczta, która na swojej stronie internetowej przestrzega przed oszustami.

Jeśli otrzymacie wiadomość o treści: „Royal Mail: opłata za twoją przesyłkę wynosi 2,99 funta, aby ją uregulować, wejdź na… Jeśli nie uregulujesz tej należności, podjęte zostaną przeciwko tobie odpowiednie działania”, możecie mieć pewność, że masz do czynienia z oszustwem.

Royal Mail ostrzega przed oszustami

Istotne jest również to, że w wiadomości podana jest strona internetowa, która wygląda na stronę Royal Mail, ale tak naprawdę jest fałszywa, a celem jest kradzież danych osobowych i finansowych. Rzecznik poczty ostrzega mieszkańców Wysp przed tym oszustwem:

- Royal Mail wysyła maile i SMS-y do klientów tylko wtedy, gdy nadawca przesyłki o to poprosił korzystając z naszej usługi dotyczącej śledzenia paczek. Jedynym przypadkiem, kiedy możemy poprosić w mailu lub SMS-ie klientów o dokonanie opłaty, jest opłata celna. Wtedy też wysyłamy szary druk z informacją o opłacie do uregulowania, zarówno w przypadku międzynarodowej opłaty celnej jak i dopłaty do przedmiotu zanim go wydamy. Royal Mail Group ciężko pracuje nad zapobieganiem i wykrywaniem oszustw”.

Co zrobić w przypadku oszustwa?

Osoby, które otrzymały SMS lub maila z wiadomością, przed którą ostrzega Royal Mail, powinny natychmiast ją usunąć i przede wszystkim nie klikać wcześniej w podany w niej link.

- Każdemu, kto kliknie w link, wyświetli się strona internetowa, która będzie wyglądała jak strona Royal Mail, ale została ona stworzona po to, aby oszukać ludzi przez wykorzystanie logo i layoutu poczty. Przez tę stronę oszuści będą próbować ukraść nam nasze dane osobowe i finansowe – podało Trading Standards.