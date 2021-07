Rowerowa wycieczka po Londynie latem - gdzie warto pojechać? [WIDEO]

Zapraszamy do obejrzenia filmiku!

Co warto zobaczyć z perspektywy dwóch kółek?

Wyprawa rowerowa po Londynie i to jeszcze latem - to z pewnością nie lada przyjemnośc, bo w centrum brytyjskiej stolicy jest co oglądać!

Po raz kolejny gościmy na naszych łamach Edytę, polską vlogerkę mieszkającą w brytyjskiej stolicy. Tym razem razem z nią wybieramy się na wycieczkę po Londynie. Nie będziemy jednak zwiedzać miasta "na nogach", tylko wsiądziemy na jednoślad i w tę podróż udamy się na rowerze. "Dziś zabieram Was na wycieczkę rowerową po Londynie. Zobaczymy wiele ciekawych i przede wszystkim darmowych atrakcji, tak więc zapraszam do oglądania" - pisze w opisie filmiku nasza rodaczka. Gdzie konkretnie się wybierzemy i co w czasie miejskiej wyprawy zobaczymy?

Letnią podróże rowerem po Londynie

Zgodnie z planem ruszymy zFulham, później trasa będzie biegła wzdłuż Tamizy, aż do Westminsteru. Londyńskie Chinatown to nie tylko kolejny przystanek na trasie, ale również i miejsca na krótką przerwę. Później wyprawa kierować się będzie w stronę Hyde Parku, a droga powrotna będzie wiodła przez Kensington aż do Fulham.

Zobaczcie sami, jak to wyglądało:

I jak Wam się podobało? Jakie jest Wasze zdanie na temat powyższego filmiku? Czy sami, szczególnie korzystając z letniej pogody, jeździcie i lubicie jeździć na rowerze, niekoniecznie po Londynie? Jeśli tak, to jakie są Wasze ulubione trasy? Podzielcie się nimi z innymi czytelnikami "Polish Express". Zapraszamy do pisania komentarzy tutaj i na łamach naszego profilu na FB!

